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    中油汽修員收回扣 20年逾4千萬

    中油汽車修護技術員張惠豐收取業者行賄，被檢警人贓俱獲，當場扣得4萬多元賄款。（記者林嘉東翻攝）

    中油汽車修護技術員張惠豐收取業者行賄，被檢警人贓俱獲，當場扣得4萬多元賄款。（記者林嘉東翻攝）

    2022/08/28 05:30

    〔記者林嘉東／基隆報導〕中油油品行銷事業部基隆營業處的汽車修護技術員張惠豐，涉利用發包油罐車與氣槽車鈑金、保養、採購零件等機會，按月向業者收取回扣長達廿年，累計收賄金額逾四千萬元；基隆地檢署認定張男涉案重大，聲押獲准及查扣其帳戶內六百五十多萬元，前天又再發動一波搜索，累計已逮三家業者共七人向張行賄。

    負責發包採購零件 月收兩成回扣

    檢方除查扣張男戶頭內現金，其餘不法款項疑被他用來購買房地產、保單、投資等，且其家中還堆了許多裝著現金的信封袋，檢調尚未拆封清點。據悉，貪得無厭的張男，近期「漲價」向業者要求三成回扣，引發部分業者不滿而遭檢舉。

    檢調追查，五十八歲張男雖僅是中油的汽修員，但負責發包油罐車和氣槽車的鈑金、噴漆、保養與採購維修材料零件，採購價格都是他決定，業者為了巴結張，長期配合他浮報零件數量、價格，張從中收取兩成回扣。

    檢調追查，張的月薪約八、九萬元，收入不低，但自二○○二年以來按月向業者收取二成回扣，約估每年不法獲利兩百萬元，廿年收賄逾四千萬；他不僅收賄，還愛「粉味」，定期接受業者安排到台北市知名酒店喝花酒，一攤喝下來數萬元。

    近期「漲價」被檢舉 張惠豐收押

    基隆地檢署主任檢察官陳映蓁、檢察官陳淑玲指揮基隆市調查站蒐證，拍到張男當場向業者收取四萬元不等賄款的事證，本月四日搜索張男辦公室、住處與陳姓等三名業者，依利用職務上機會詐財等罪，聲請將張男羈押禁見獲准；前天發動第二波搜索，搜索另兩家業者，傳喚廖男等四人，複訊後諭知各四十萬至五十萬元交保。

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