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    首頁　>　社會

    （台中）狼師疑案擴大查 已3人控訴

    2022/08/27 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中房思琪翻版，人本基金會證實已有三人受害，除了日前現身控訴的A女，人本再接獲兩名學姊與學妹指控也是該黃姓教師的受害學生，累計十年內已有三人受害，要求台中市教育局積極擴大調查，教育局長楊振昇回應，二十六日向地檢署告發黃男涉及妨害性自主等相關犯行，並擴大對黃男所教導的學生進行調查，找出可能疑似潛在受害者，強調不放縱任何校園性侵案。

    在中部擔任教育工作的A女十七日在人本基金會及議員等人陪同下，控訴二十五年前就讀國中資優班時，遭現已是校長的昔日資優班黃姓導師多次在教室、保健室甚至車上權勢性侵，期間長達四年，還被恐嚇如分手會遭報復，人本證實近日再接獲二名學姊與學妹指控也是黃師的受害者，學姊已提出性平申訴，人本則在為學妹蒐集資料，累計十年內已有三人受害。

    楊振昇表示，黃男原本職務是校長，在市府調查期間曾提出退休申請，教育局暫緩他的退休申請，回任教師，目前留職停薪、接受調查，楊強調不論當事人職務或身分如何轉換，如有違法，嚴懲重辦。

    楊振昇也說，教育局今年四月接獲A女檢舉，隨即依規交由市府「性別平等教育委員會」審議並決定受理進行行政調查。

    教育局指八月二十二日接獲黃男再次被檢舉，楊振昇說，儘管檢舉人提供的資料有限，教育局仍依規辦理，絕無外界所謂刁難或不准立案的情況，二十四日進一步成立「狼師檢舉專線04-25260040」，檢舉人資料絕對受到保密。

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