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    首頁　>　社會

    賣假毒品法官解讀差很大／有藥頭判詐欺 有人卻無罪

    基隆地檢署偵訊時，認為販售的物品雖不是毒品，但賣方已有犯意，依法將三人起訴。（資料照）

    基隆地檢署偵訊時，認為販售的物品雖不是毒品，但賣方已有犯意，依法將三人起訴。（資料照）

    2022/08/27 05:30

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕毒品對社會危害重大，近年檢警積極取締毒品，導致不少藥頭拿不到真毒品，就「以假亂真」，拿未含毒的粉末販售，不過案件到法院後，法官見解卻不盡相同，有的認為並非販售毒品，就判無罪，有的認為用假毒品騙人，觸犯詐欺罪，但也有法官認為，藥頭有販毒的犯意，依販賣毒品未遂罪處刑。

    高雄劉姓男子前年底上網兜售安非他命，員警網路巡邏發現，雙方見面後警方逮捕劉男，才發現起出的白色結晶物品根本不是毒品；法官審理後，認定劉男觸犯詐欺取財未遂罪，判徒刑六月。

    不過台北謝姓男子上網販售安毒，警方佯裝購買循線逮人，但該批粉末驗出未含毒品成分，檢察官認為謝男有販毒的犯意，違反毒品危害防制條例，一審謝男被判二年。

    高雄張姓男子向檢警坦承兩度販售毒品給黃男，橋頭地檢署起訴，法院開庭時，黃男卻說張男賣的是假貨，張男則稱是真貨。法官認為，無證據證明張男販毒，判無罪。

    律師林富貴表示，毒販在賣毒之前就知道毒品是假的，還刻意販售，即觸犯詐欺取財罪；至於在毒販不知道毒品真假時的販售，就要看審理的法官如何認定假貨是否與毒品具有等價性。

    林富貴解釋，若法官認為，假毒品粉末與真實毒品相仿，且被告無論價格、交易方式等，就是把粉末當成真毒品在販售，即會認定二者有等價性，依販毒未遂罪判刑；反之，若法官認為被告販售的只是粉末，與毒品不具有等價性，那就可能判無罪。

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