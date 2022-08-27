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    賣警兩公斤半假K毒被逮 檢認定有犯意 3毒販起訴

    基隆地檢署偵訊時，認為販售的物品雖不是毒品，但賣方已有犯意，依法將三人起訴。（資料照）

    基隆地檢署偵訊時，認為販售的物品雖不是毒品，但賣方已有犯意，依法將三人起訴。（資料照）

    2022/08/27 05:30

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市陳姓等三名男子，透過通訊軟體群組兜售K他命，員警網路巡邏發現向其訂購，雙方約定以一百五十萬元購買二點五公斤K他命。陳男向上游取貨交給警方，當場被逮並法辦，未料事後卻驗出，該批粉末並非毒品，但基隆地檢署認為三人有販毒犯意，仍依違反毒品危害防制條例之販賣三級毒品未遂罪起訴。

    該批粉末複驗並非毒品

    檢警調查，林、陳及張姓男子共組販毒集團，由張男在通訊軟體群組「偏門賺錢一起來發財」內，向不特定人兜售K他命。台北市中山警分局員警今年一月三十一日上網巡邏發現，開始與張男私聊，雙方協議以每公克一千五百元代價，購買一千公克K他命，相約隔天在新北市萬里區某溫泉旅館見面交易。

    雙方抵達現場時，陳男先拿出一包不到一公克的白色粉末，給警方喬裝的買家驗貨，初驗結果出現陽性，讓員警誤認為陳男等人販售的毒品是真的K他命，與對方討價還價，希望讓對方拿出更多毒品；雙方最終以每公克六百元價格，購買兩公斤半的K他命，陳男詢問上游毒販後，同意以此價格販售，陳男請上游派人將毒品送到旅館外。

    待毒品送抵，警方當場出示證件表明身分，逮捕陳男等三人，並帶回偵訊，但原先約定的兩公斤半的K他命，卻只送了一點八公斤到場，初驗時該批毒品則是呈現陽性反應；警詢後，將陳男等人依違反毒品危害防制條例，移送基隆地檢署偵辦。

    未料，該批K他命事後經刑事局精準的儀器複驗後卻發現，僅為毒品的前驅物，並不是三級毒品K他命。

    3被告坦承販售物是K他命

    檢察官偵訊後則認為，三名被告坦承自己販售的物品就是K他命，而警方也是以購買毒品的名義與對方聯繫，認定被告有販售毒品的犯意，因此依法將陳男等三人起訴。

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