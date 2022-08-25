自由日日shoot》對空鳴槍 即起不再報告寫不完

逃犯林信吾殺兩警奪槍，警察用槍時機再度引發社會關注。（圖為被搶走的警槍，民眾提供）

2022/08/25 05:30

改成詳載在工作紀錄簿即可

〔記者邱俊福／台北報導〕台南市警局兩員警因公殉職，警政署為鼓勵員警正確、合法使用槍械，昨天律定即日起執勤使用槍械時，如僅是單純對空鳴槍、未造成傷亡或財損等的合法用槍案件，只要將經過情形詳載於工作紀錄簿，即可代替過去繁瑣的書面職務報告，讓基層警不用再擔心開槍之後，還要面對報告寫不完的狀況。

警署：續增購拋射式電擊器

至於員警應勤裝備部分，警政署表示，前年起全面汰換員警現行使用鋼（鐵）質伸縮警棍五萬七一九四支，增購拋射式電擊器四五二九組，去年全數配發第一線執勤員警使用，並將依實際需求及使用情形，持續增購拋射式電擊器。

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現外勤員警每人均核配一件背心式防彈衣，女警專用防彈背心部分，已編列明年專案研究經費，作為評估後續採購依據。另也將強化員警訓練，充實各地方警察機關警力，推動勤務合理編排，兼顧治安維護、勤務運作與員警健康。

警政署並表示，警察人員因公或使用槍械涉訟，延聘律師費用均會補助，另設有「警察人員因公涉訟審議委員會」，提供因公涉訟員警於訴訟期間法律諮詢及經費補助，以補公務預算不足，消弭員警使用警械的疑慮。

警政署表示，「警械使用條例」部分條例修正草案，目前已送立法院審議，並列為優先法案，將持續積極溝通，形成共識，期待立院下會期能加速通過。

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