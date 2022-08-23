5赴柬原青歷劫返國 激動抱緊刑警

5名被救回的青年辦理相關通關程序。（屏東警方提供）

2022/08/23 05:30

立委伍麗華、周春米協助援救

〔記者葉永騫／屏東報導〕立法委員伍麗華、周春米等人援救五名被詐騙到柬埔寨的原住民青年，靠著一支偷偷藏起來的手機向外界求救成功，二十一日晚返回台灣。屏東縣刑警大隊長陳志埕率隊在桃園機場等候並接續相關的偵辦工作，劫後餘生，有人激動抱住刑警，感恩終於回到台灣了。

五名原住民青年有四人為屏東縣籍，一人為高雄市籍。有的是被網路上高薪訊息所騙，有的是被朋友拉過去，到了當地後，就被要求交出手機、護照，白天與家人連絡時都有人在旁監視，因此都只能說過得很好。

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靠一支偷藏手機求救

他們說，平時只有晚上比較自由，幸好五人中有一人有二支手機，繳出一支後偷偷留下一支，五個人就靠著這支祕密手機和家人連絡，對外求助。由於不易充電，連絡完就關機，一直撐到獲救。

立委募款付贖才獲釋

立委伍麗華等人向善心人士募得贖款後，與柬埔寨方面溝通，每人交付十到十五萬元才被釋放。但從柬埔寨轉機到泰國的過程中，因程序問題一度被留置，五人擔心會被抓回去，一路揪著心，直到抵達桃園機場時才鬆了一口氣。有人看到偵辦的員警到場，激動抱住對方，直說終於安全了。

立委周春米說，這些青年被迫進行詐騙行為，業績不好會被毆打，生活在恐懼中，能夠回到台灣都相當高興。

赴柬埔寨劫後餘生，一名被救青年激動地抱著刑警。 （屏東警方提供）

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