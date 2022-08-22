海巡緝毒生力軍 科技鑑識實驗室雙認證
2022/08/22 05:30
〔記者鄭景議／台北報導〕國內目前除刑事局及調查局有科技鑑識設備外，為貫徹政府反毒政策，海巡署昨表示，偵防分署「科技鑑識實驗室︱數位鑑驗項目」，陸續通過全國認證基金會及高檢署的雙認證，能將毒販手機刪除的資料回復，大幅強化刑事證據能力，往後在海巡緝毒、追查偷渡及法庭攻防戰上，都將成為一大助力。
偵防分署今年初通過全國認證基金會「數位儲存裝置刪除資料回復及關鍵字搜尋」認證，七月二十六日獲台灣高等檢察署列為概括選任數位證據鑑定機關，大幅強化實驗室數位鑑驗結果的刑事證據能力與證明力。
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海巡署指出，數位儲存裝置刪除資料回復，對緝毒、追查偷渡等有很大幫助，許多毒販都以LINE、微信、telegram等通訊軟體聯繫，不管是溯源上游金主，或將把風運貨的小弟定罪，常常都要靠手機刪除資料回復，以查緝偷渡為例，靠手機刪除資料回復，除能找出偷渡集團大哥，還能靠著GPS定位，找出能將偷渡犯定罪的鐵證。
以日前北市士林一場圍堵大型毒品走私案為例，就是靠數位刪除資料回復，不但溯源上游，甚至將當時周邊把風掃街的小弟定罪。
海巡署指出，獲台灣高等檢察署概括選任數位證據鑑定機關，可免去在囑託鑑定的公文往來時間浪費外，同時也提升刑事證據能力，通過全國認證基金會ISO/IEC 17025認證，則代表科技鑑識實驗室有國際標準規格，大幅提升刑事證據力。