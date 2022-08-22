海巡緝毒生力軍 科技鑑識實驗室雙認證

偵防分署表示，這是海巡署首次建立且同時符合國際認證標準與司法鑑定要求的實驗室。（記者鄭景議翻攝）

2022/08/22 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕國內目前除刑事局及調查局有科技鑑識設備外，為貫徹政府反毒政策，海巡署昨表示，偵防分署「科技鑑識實驗室︱數位鑑驗項目」，陸續通過全國認證基金會及高檢署的雙認證，能將毒販手機刪除的資料回復，大幅強化刑事證據能力，往後在海巡緝毒、追查偷渡及法庭攻防戰上，都將成為一大助力。

偵防分署今年初通過全國認證基金會「數位儲存裝置刪除資料回復及關鍵字搜尋」認證，七月二十六日獲台灣高等檢察署列為概括選任數位證據鑑定機關，大幅強化實驗室數位鑑驗結果的刑事證據能力與證明力。

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海巡署指出，數位儲存裝置刪除資料回復，對緝毒、追查偷渡等有很大幫助，許多毒販都以LINE、微信、telegram等通訊軟體聯繫，不管是溯源上游金主，或將把風運貨的小弟定罪，常常都要靠手機刪除資料回復，以查緝偷渡為例，靠手機刪除資料回復，除能找出偷渡集團大哥，還能靠著GPS定位，找出能將偷渡犯定罪的鐵證。

以日前北市士林一場圍堵大型毒品走私案為例，就是靠數位刪除資料回復，不但溯源上游，甚至將當時周邊把風掃街的小弟定罪。

海巡署指出，獲台灣高等檢察署概括選任數位證據鑑定機關，可免去在囑託鑑定的公文往來時間浪費外，同時也提升刑事證據能力，通過全國認證基金會ISO/IEC 17025認證，則代表科技鑑識實驗室有國際標準規格，大幅提升刑事證據力。

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