人口販運案 吳釗燮批：中國一帶一路遺毒

外交部長吳釗燮昨強調，詐騙集團使我國國人受害，該譴責的對象應是詐騙集團，而不是外交部第一線努力協助的基層人員。（記者王藝菘攝）

2022/08/21 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕針對外交部及駐杜拜辦事處於今年初協助處理受困於杜拜非法博弈公司的林姓國人，並核發臨時護照一事，外交部長吳釗燮昨強調，此案是詐騙集團使我國國人受害，該譴責的對象應是詐騙集團，而不是外交部第一線努力協助的基層人員。

該譴責的是詐騙集團 非努力協助的基層

對於中方稱願意在柬埔寨詐騙案提供協助，吳釗燮回應，柬埔寨詐騙案是中國「一帶一路」遺毒，讓我國國人受害，中國這樣的說法值得商榷。

請繼續往下閱讀...

讓人受害再稱願協助 中國說法值得商榷

吳釗燮表示，本案是詐騙集團使我國人受害，譴責對象應該是詐騙集團，不管詐騙集團身在中國或台灣，他們的行為讓我國國人受害，也讓中國人民受害，都需加以譴責。

吳釗燮說明，就本質而言，國人若因受困海外，而需外交部駐外館處人員的協助，我外館人員必須遵守當地國法律及規定，外交部本身也有法規及作業程序要遵守。

外交部統計，從去年元月迄今，共有一六一名國人向杜拜處尋求急難求助，並非每案都有申辦臨時護照。其中已有六十二位國人順利領到新護照，這些都是外交部及外館依照當地法令及規定處理的案例；吳釗燮說，這樣還要指責外交部沒做事，是不對的。

吳釗燮表示，如果外交部或外館接到相關請求後，尚未釐清案情、或未遵守當地法規就立即發放護照，並非正確做法，可能會為國家帶來危險。每件個案情況不同，當事人也未必會在第一時間完整向外交部同仁說明狀況，因此外交部處理過程偶爾也面臨「尷尬」處境。

去年十二月廿五日杜拜辦事處接到林男案件的急難救助電郵，到今年一月上旬發放護照讓其返國，時間、過程皆算非常順利，外交人員已非常盡力，並未有外界誤解的刻意耽擱狀況。

吳釗燮說，外交部不會刻意耽擱旅外國人的急難救助，或在合法狀況下拒絕協助，若有可精進之處將虛心檢討，將持續以審慎態度處理每件個案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法