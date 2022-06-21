詐領獎金 金盛世前總座等14人起訴

金盛世紙業前總經理黃國泉。（資料照）

2022/06/21 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕出產衛生紙品牌「倍潔雅」的金盛世紙業，時任總經理黃國泉、業務部協理林國洲、供應鏈部門經理蘇文菁、財務部經理任鳳英等人，為詐領業績獎金，竟製造不實交易，造成公司三億多元損害；黃國泉、林國洲已認罪，台北地檢署昨依背信等罪起訴黃國泉等十四人，建請法院宣告沒收不法所得。

製造不實交易 造成公司損失三億多

檢方調查，印尼金光集團轄下亞洲漿紙公司在台百分之百持股的金盛世，時任總經理黃國泉等四人，為了詐領業績獎金，涉嫌內神通外鬼，與十三家代工廠商製造不實交易，虛增原紙加工成衛生紙的訂單，圖利廠商以低於原紙成本的價格，取得金盛世的原紙。

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黃國泉等人為沖銷不實交易產生的二億一千一百九十四餘萬元應收帳款，涉嫌於二○一二年至二○一八年間，虛增衛生紙銷貨收入及偽造促銷活動申請表，導致金盛世遭虛增營業收入達三億五千四百五十六萬四千七百七十四元。而黃國泉等四人則因達成績效，獲得二百八十九萬五千六百廿二元的獎金。

檢方另查出，蘇文菁另與業務部經理黃弘仁合謀，明知已與公司簽訂「保密及不競爭協議」，卻涉嫌於任職金盛世期間，利用黃弘仁胞兄名義在宜蘭礁溪鄉私設菁弘國際公司，委請金盛世的代工廠替菁弘國際代工，生產「極度純柔」、「優朵」、「綠荷」等三款自有品牌衛生紙；此外，還接洽與金盛世合作的物流公司協助出貨，使菁弘國際獲利一億五百卅萬一千二百六十一元，蘇文菁、黃弘仁二人則分別從中各拿到二百廿六萬四千九百九十六元分紅。

此外，蘇文菁、黃弘仁明知金盛世致力開發網路電商經銷通路，仍於二○一六年四月至二○一七年十二月間，利用金盛世的電腦、網路等資源處理菁弘國際的種種營運業務，涉及商業競爭行為而使金盛世受到損害。

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