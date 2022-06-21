假賣幣真搶劫 中市破獲7人集團

警方逮捕松姓主嫌為首的假賣幣真搶劫犯嫌，一成員趴在床上束手就擒。（警方提供）

2022/06/21 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕林姓男子去年到台中進行虛擬貨幣買賣，未料一下車，裝在手提箱內、準備購買虛擬貨幣的九百萬元現金就被歹徒洗劫一空，警方陸續將在國外遙控犯案的二十五歲松姓主嫌，及國內共犯共七人查緝到案，全案依強盜罪嫌送辦，檢方聲押獲准並在最近起訴。

台中市第二分局去年十二月初接獲林姓被害人報案，表示與賣家相約時地交易虛擬貨幣泰達幣過程時，一下車就遭對方數名歹徒強取其手提箱，內有準備購買虛擬貨幣的現金九百萬元，警方立即成立專案小組並報請台中地檢署偵辦，實施通訊監察、跟監蒐證及利用大數據分析、數位鑑識等科技偵查。

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市警局員警透過監視器系統以車追人，發現嫌犯駕車往北逃逸，專案小組至基隆及新北等地一帶追緝，在基隆將正準備逃亡的兩名強盜集團成員查緝到案，並分別於新竹及桃園等地查緝集團余姓幹部等成員四名到案，當時其中一名成員還在摩鐵內爽泡按摩浴缸，當場裸身就逮。

專案小組為釐清藏身幕後歹徒，以數位鑑識等方式鍥而不捨追查，發現該強盜集團係由人在國外的二十五歲松姓首腦，以通訊軟體指揮國內余嫌等六人，採取假交易方式，透過虛擬貨幣仲介商佯裝要販賣虛擬貨幣，由該仲介商媒合買家，誘騙買家到場交易時，再洗劫其財物。

警方按兵不動，待松嫌在農曆年前由杜拜轉機返台過年之際，一舉查緝到案，徹底瓦解該跨境虛擬貨幣強盜集團，追回不法所得約六十萬元及贓款所購買的賓士C300一輛，警詢後涉案七人全數依強盜罪嫌送辦，全案並由檢方近日起訴。

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