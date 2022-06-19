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    殺８至親逆子 拔管好轉仍無法偵訊

    新竹市輪胎行縱火案陳嫌昨天已拔管、可自主呼吸、但仍在加護病房觀察，無法製作筆錄。（資料照，記者洪美秀翻攝）

    新竹市輪胎行縱火案陳嫌昨天已拔管、可自主呼吸、但仍在加護病房觀察，無法製作筆錄。（資料照，記者洪美秀翻攝）

    2022/06/19 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕縱火燒死八名至親的新竹市正義輪胎行逆子陳彥翔，犯案時自身也受傷而送醫插管治療，昨天他已拔管可自主呼吸，意識清楚，但沒有家人前往探視。由於還在加護病房觀察，警方尚無法訊問對他製作筆錄，縱火動機等疑點尚待釐清。

    沒有家人前往探視

    陳彥翔縱火當晚被火勢及濃煙波及，雙手起水泡、肺部嗆傷，由警方戒護送醫插管治療。由於陳嫌於落網第一時間辯稱潑灑汽油後，香菸不慎掉落引燃火勢，但陳父指證他是用打火機點燃衛生紙後丟到地上，實際狀況仍須警、消調查釐清。

    陳嫌縱火動機也是檢警調查重點，外傳他沉迷線上博弈而欠債，經常跟父母要錢不成，頻起口角，而輪胎行附近正在討論都市更新，房地價值水漲船高，外傳他希望父母參與都更未成，是否為此而心生怨恨行凶，檢警都在等他開口。

    痛失八名至親的陳姓屋主，昨天留在新竹市殯儀館的靈堂處理家人後事，連日沒睡好，神情憔悴，親友上香致哀時，他大多沉默不語，面對逆子鑄成的大禍，感到茫然。

    據了解，檢方開立死亡證明書後，陳家一度想以樹葬方式安葬八名至親，但經親屬討論後，確定於本月廿六日舉辦告別式，火化後讓八名至親一起進納骨塔安息。

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