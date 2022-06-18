偷車毒駕撞死社會新鮮人 重判10年

消防人員當時趕往救援，女騎士不幸命喪輪下。（資料照，民眾提供）

2022/06/18 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕四十歲慣竊張嘉瑋，前年吸毒後駕駛偷來的小貨車，警方發現盤查他卻一路狂飆，在路口翻車把大學剛畢業的廿五歲廖姓女子壓死，台中地院審理時，律師辯稱他罹患精神疾病，聲明精神鑑定並減刑，法官認為，張男偷車時懂得挑選時機、地點，案發後能完整描述自己狂飆過程，顯然沒有精神障礙，且犯行危害極重，又沒有與死者家屬和解，判徒刑十年。

主張罹精神疾病 法官不採信

判決書指出，高中畢業、竊盜等前科累累的張男，二○二○年十一月十八日清晨，吸食毒品安非他命，又服用有安眠鎮靜成分的不詳藥品，當天下午他竊得小貨車，停在台中市水湳經貿園區，引擎沒熄火，兩名便衣警察盤查時，他重踩油門逃逸。

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張男一路狂飆，在西屯區河南路、甘肅路口，闖紅燈並急左轉，廖女及朋友五人共乘三輛機車行經，小貨車連撞機車後側翻，廖女被壓在貨車車廂下身亡，另兩名友人受傷。

廖女年僅廿五歲，是大學剛畢業的社會新鮮人，她趁著謀職前，與好友遊覽台中，卻遭遇此橫禍。

台中地院審理時，律師辯護說，張男罹患精神疾病，聲明由醫院實施精神鑑定，並依刑法第十九條減刑，法官認為，張男用自備鑰匙偷貨車，偵訊時能描述自己偷車，並稱「穿便服的警察敲我車窗玻璃，我就嚇到，以為是仇人就跑掉」，對案發過程記憶清楚，顯示張男沒有精神障礙或心智缺陷。

法官認為，張男惡行導致廖女與家人天人永隔，又沒有與死者家屬和解，依刑法「犯吸食毒品駕車以他法致生道路往來危險致人於死罪」判刑十年，偷車部分依竊盜罪判刑五月，可上訴。

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