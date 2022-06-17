花蓮警自戕也傳霸凌／警方：兩年前影像 聯結不公允

花蓮警分局林姓警員於六月十五日警察節當天自戕，有警界人士爆料稱，林員任職單位的林姓所長是職場霸凌慣犯。（資料照）

2022/06/17 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕連續二日國道警察局、花蓮警分局，發生廿五歲柯姓、林姓年輕警員舉槍自戕憾事，外傳是被「職場霸凌」，目前都遭警方駁斥。不過花蓮有警界人士爆料稱，林員任職單位的林姓所長是職場霸凌慣犯，長期言語斥責下屬，更會「刁假」，對待新進同仁會給下馬威，還要求面壁思過；爆料者提供二年前林所長在前任職單位勤前教育的偏激言論影片佐證。對此，警方回應，過去影像與事件（自戕）無法聯結，已多次要求所長修正嚴厲管教方式。

林員於六月十五日警察節當天自戕，有員警事後在「靠北警察」臉書留言「…如今警察節看到同個地區的市區分局又傳出憾事…好好活著才是對那些摧殘你的人最好的報復」 。

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爆料者提供的近二分鐘影片內容為，林所長疑因同仁沒有妥善處理所內垃圾問題，勤前教育時口出「為什麼不去自殺」、「活著要幹嘛，覺得活著很痛苦，那就自殺嘛！死掉就什麼都沒有了」等語，甚至語帶施壓「要不要做警察，不要就離職，報告交了我就同意」 等。

爆料者說，林所長對待下屬十分嚴厲，常用鋒利話語刺激，不少警員受不了情緒勒索，壓力大到乾脆選擇調單位或離職，這些年「逼走多人」，搞到同仁身心俱疲。

坦言所長管教嚴厲

多次要求修正管教方式

另有資深退休所長也爆料說，早聽聞這名所長對待新同仁就要「壓落底（用威權強力要別人服從）」，還叫犯錯下屬面壁思過，難怪現在出事了。也有員警緩頰稱，林所長的個性比較「雞蛋裡挑骨頭」，若跳脫警察身分，私下還是能吃飯聊天。

花蓮警分局長呂育騰表示，影片內容是所長二年前剛初任，言語表達上失當一點，經了解他對工作的要求標準高，都是針對業務工作成果而非個人，是林沒調來前發生的事，跟這件事情沒有聯結，若聯結對所長有失公允。

不過呂坦言，林所長管教方面嚴厲，各組長都曾建議「現在社會不能用強壓方式對待同仁」，他後來有持續修正。

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