為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    槍殺北聯幫主 吳明達關18年又耍狠

    「威震集團」董事長吳明達。（記者劉慶侯翻攝）

    「威震集團」董事長吳明達。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/06/17 05:30

    〔記者劉慶侯／台北報導〕對外以威震集團董事長身分行走江湖的吳明達，當年殺害黑幫老大坐牢近十八年，出獄後樂善好施，以求改造形象，但他並未真正與過往切割，且不脫逞凶鬥狠本性，再次難逃法網。

    台北市南興街角頭出身的吳明達，因為爭奪地盤，與當時的北聯幫幫主「重重」唐重生結怨，吳於一九九九年五月廿七日，與唐在台北市農安街狹路相逢，吳當場開槍狙擊，唐中槍後反擊，仍傷重不治。

    女友痴等21年 才修正果恐又分離

    吳男當時才二十多歲，犯下殺人罪被判無期徒刑，南興街角頭也逐漸落沒。吳明達服刑十七年八個月後假釋出獄，協助親友打理大同區一家三溫暖，後來還與苦苦等待廿一年的女友，於二○一八年六月結婚，在新北市新莊區席開二五○桌，不少來自各地的重量級人士到場，政商豪車雲集。

    做慈善博名聲 暗地仍搞黑勾當

    吳在地方上的分量逐漸顯現後，成立威震集團，兼辦愛心發展協會，以理事長身分與慈善團體合作，關懷弱勢，捐血、救濟貧苦等，為他博得一些名聲；但他涉入土地開發、都市更新、土方、房屋租賃等事業，與其他黑道人士展開抗衡或勾串，在警方眼中，吳的慈善作為，只是想為自己的過往洗白。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    槍擊案藏鏡人四案併發 角頭連調停者也想幹掉
    2022/06/17 05:30

    槍擊案藏鏡人四案併發 角頭連調停者也想幹掉

    大空間爭席入主！坐忘山獲頂客收藏

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播