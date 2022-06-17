槍殺北聯幫主 吳明達關18年又耍狠

「威震集團」董事長吳明達。（記者劉慶侯翻攝）

2022/06/17 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕對外以威震集團董事長身分行走江湖的吳明達，當年殺害黑幫老大坐牢近十八年，出獄後樂善好施，以求改造形象，但他並未真正與過往切割，且不脫逞凶鬥狠本性，再次難逃法網。

台北市南興街角頭出身的吳明達，因為爭奪地盤，與當時的北聯幫幫主「重重」唐重生結怨，吳於一九九九年五月廿七日，與唐在台北市農安街狹路相逢，吳當場開槍狙擊，唐中槍後反擊，仍傷重不治。

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女友痴等21年 才修正果恐又分離

吳男當時才二十多歲，犯下殺人罪被判無期徒刑，南興街角頭也逐漸落沒。吳明達服刑十七年八個月後假釋出獄，協助親友打理大同區一家三溫暖，後來還與苦苦等待廿一年的女友，於二○一八年六月結婚，在新北市新莊區席開二五○桌，不少來自各地的重量級人士到場，政商豪車雲集。

做慈善博名聲 暗地仍搞黑勾當

吳在地方上的分量逐漸顯現後，成立威震集團，兼辦愛心發展協會，以理事長身分與慈善團體合作，關懷弱勢，捐血、救濟貧苦等，為他博得一些名聲；但他涉入土地開發、都市更新、土方、房屋租賃等事業，與其他黑道人士展開抗衡或勾串，在警方眼中，吳的慈善作為，只是想為自己的過往洗白。

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