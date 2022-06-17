槍擊案藏鏡人四案併發 角頭連調停者也想幹掉

北市警方清剿黑道組織的「威震集團」。（記者劉慶侯翻攝）

2022/06/17 05:30

威震集團董事長吳明達被捕

〔記者劉慶侯／台北報導〕雙北市自二月以來，陸續發生多起槍擊示威和黑道角頭險遭暗殺事件，台北市警局專案小組根據發生在萬華區四月廿七日的開發公司遭槍擊案，追出幕後影武者是盤踞大同區的黑道組織「威震集團」董事長吳明達，昨天展開全台抓捕行動，捕獲吳嫌等十一人，初步查出吳男涉及四起重大刑案，依組織犯罪、槍砲等罪嫌移送法辦。

警方表示，身為角頭老大的吳明達，與新北市李姓建商有債務糾紛，對方透過萬華區最大咖的黃姓角頭「源兄」居中協調，但吳不給面子，涉嫌先槍擊李姓建商住處威嚇，再兩度買凶企圖暗殺黃未成，改為安排槍手對黃男的開發公司開槍示威，險些引爆台北市西區角頭間的一場腥風血雨。

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警方表示，吳明達二十多年前在北市中山區持槍狙殺北聯幫前幫主唐重生而震驚社會，服刑近十八年出獄後，以公司型態成立威震集團，表面上多從事義捐米糧、捐血、口罩等善事，暗中仍搞黑勾當。

警方調查，位在台北市西園路一段的一家開發公司，四月二十七日凌晨三時遭人持槍朝鐵門狂轟多槍，警方據報到場，發現七個彈孔及六發未擊發子彈，廿三歲林姓槍手犯案後，帶著改造衝鋒槍和三十七顆子彈向大同分局投案，辯稱不滿自己大哥被芳明館角頭砍殺，向對方據點開槍報復。

與建商喬債務 險釀黑道火併

不過台北市警局長楊源明親自調查後，認為案情不單純，責令刑警大隊組成專案偵辦，查出案發前林嫌與威震集團相關人聯繫密切，吳明達也於事前到中南部「渡假訪友」，進而揪出幕後藏鏡人。

警方另查知，吳曾向李姓建商借貸兩千多萬元，兩造對償還金額認知不同，李透過「源兄」協調，破局後，李位於泰山區的住處即遭槍擊。此外，吳男疑不爽「源兄」介入，二月間透過中間人以數百萬元代價找來四十二歲強姓和五十一歲張姓槍手，欲狙殺「源兄」，因槍手臨時退而未得逞。

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