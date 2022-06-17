家暴悲歌／妻遭軟禁4天 澆熱水再刺殺夫

台南市東區的一棟公寓五樓，驚傳妻殺夫命案，警方封鎖現場調查。（民眾提供）

2022/06/17 05:30

稚子何辜 社會局協助安置

〔記者王俊忠、蔡文居／台南報導〕台南市昨晨驚傳常遭毆虐的妻子，拿熱水澆淋及揮刀弒殺家暴夫命案！卅二歲王姓女子與卅九歲陳姓丈夫爭吵後，情緒失控刺殺丈夫一刀斃命。據了解，王女長期遭丈夫家暴，始終未聲請過保護令，這次「實在受不了」，情緒激動闖下大禍，兩歲稚子由台南市社會局協助安置照顧。

暴吵後傳出男子呼救聲…

台南市東區一棟公寓五樓，昨晨六點多傳來男女激烈爭吵聲，隨後傳出男子呼救聲，驚動社區管理員，警方和消防人員獲報趕來，進屋發覺陳男倒臥五樓陽台，送醫搶救不治。

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涉嫌殺夫的王女在賣場工作，疑長期遭受從事按摩工作的丈夫家暴，夫妻育有一名兩歲大兒子，還養三隻狗，一家搬到案發的公寓才一年多，夫妻曾在二○一五年、二○二○年因細故吵架報警處理，事後王女未聲請保護令，夫妻分房睡，母子住一間房。

兩歲兒弄丟隨身碟 遷怒妻

檢警初步追查，本月十二日，陳童把父親的隨身碟玩到不見，陳男為此遷怒妻子，夫妻起口角，陳恫嚇妻子不得出房門，王女只能利用丈夫不在或睡覺時，才能走出房間吃東西；到了十六日清晨五點多，王女起身煮泡麵時，愈想愈憤怒、情緒完全失控，拿起熱水壼到丈夫房間，把熱水淋灑在丈夫身上。

「實在受不了」妻闖大禍

陳男被熱水燙醒後，抓狂毆打及拉扯妻子頭髮，王女奔進房內從櫃子裡起出一把水果刀，朝丈夫右胸刺去，陳負傷跑到五樓陽台喊救命，自行拔出刀子丟到一樓中庭後，倒臥陽台。王女行凶後留在現場，向警方坦承刺殺丈夫，因為實在忍到受不了。

警方調查，王女長期遭丈夫家暴、毆打，這次再遭對方暴力相向，情緒激動下犯案，訊後被依殺人罪移送台南地檢署偵辦。陳男的父親、胞弟對於這起家庭悲劇，心情沈重。

家暴求助專線：113

三十二歲王姓女子（中）持水果刀殺死丈夫後留在現場，向警方坦承犯案。（記者王俊忠翻攝）

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