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    自由日日shoot》精華段 輪胎行若都更4千萬起跳

    新竹輪胎行發生逆子陳彥翔縱火，造成8死。 （記者洪美秀翻攝）

    新竹輪胎行發生逆子陳彥翔縱火，造成8死。 （記者洪美秀翻攝）

    2022/06/17 05:30

    〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕新竹市東大路正義輪胎行遭卅一歲逆子陳彥翔縱火釀成八死，遭縱火的輪胎行位在都更範圍內，但輪胎行未參與都更，有業者估價，若參與都更，該土地應分配價值可達四千萬元以上，陳嫌疑因此與家人為了分家產談不攏，加上急需用錢而縱火釀成憾事。

    市府表示 ，新竹縣、市四十年前分家，部分土地劃歸新竹縣政府，其中位在新竹市親仁段的都更用地屬縣有地，鐵皮屋輪胎行的土地則是私有地，過去縣府進行都更規劃時，曾多次協調，陳姓屋主並不同意納入都更範圍內。

    該都更案基地近三千七百坪，鄰近市政府、巨城購物中心等，屬於精華地段。輪胎行土地約四十五坪，雖未加入都更，卻被都更基地包圍，仍有機會被整合加入都更。有業者估價，若參與都更，土地應分配價值可達四千萬元以上。

    鄰居說，東大路連陳家一整排鐵皮屋和老房子，每間一或兩層樓，都將改建；其中，陳家打算自己改建，其他家則由建商買去準備興建大樓，因此目前幾乎都沒有人居住了。

    由於輪胎行緊鄰都更案用地，鄰居說，陳嫌可能因都更分家產問題，與家人爭吵後才憤而縱火，據傳原本陳姓屋主答應納入都更範圍，但家人之間對都更價格有歧見，導致是否參與都更案無共識，才會被劃出都更範圍，可能因此埋下糾紛。

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