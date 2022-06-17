自由日日shoot》陳彥翔沉迷博弈手遊 學者︰暴力攻擊反社會人格

縱火嫌犯陳彥翔疑因與家人口角後車到加油站買汽油。（記者洪美秀翻攝）

2022/06/17 05:30

應非首次發生 不排除具精神躁症 應注意勿刺激

〔記者洪美秀、王冠仁／綜合報導〕縱火燒死八名家人的嫌犯陳彥翔，疑因沉迷線上博弈及手遊，因此出現財務問題，加上向家人要不到錢，且認為家人在分家產上不公平，因此犯下駭人聽聞的縱火案。心理諮商博士何宇欣分析，陳嫌具暴力攻擊性的反社會人格，應該不是首次發生，可能過去家人多容忍未被發現，但也因此埋下縱火的導火線。

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生命線總會資訊委員會執行長且具諮商博士的何宇欣受訪表示，不排除陳嫌在精神上有狀況，陳嫌會有如此激烈的舉動，是典型的反社會人格特質，過去可能多因家人包容，或是衝突引爆點較小，才未釀禍，不排除其可能具有精神躁症等情形。

何宇欣分析，陳嫌可能沉迷線上手遊因而發生財務問題，加上與家人對於分家產有歧見，認為自己未獲公平對待，內心已醞釀不滿情緒，加上天氣不穩定等混合因素，導致陳嫌犯下縱火案。

何宇欣說，通常具反社會人格的人大多有前例可循，但其個人卻不自知，且患者多會認為別人及社會對不起他，提醒有類似情況的家人應注意，避免在患者情緒高漲時起口角，呼籲家人應先讓對方冷靜後再討論，尤其是言語上的刺激更應避免，絕不要刺激對方，避免鑄成類似大禍。

中正大學犯罪防治學系暨研究所教授許華孚指出，根據過往這類朝親人縱火的犯罪型態來看，縱火者通常精神方面都有問題，對於挫折感忍受度極低，一旦再出現任何一件不順心的事情，都有可能演變成極端後果。

這類犯罪者的心理層面上，通常有反社會人格，常常感到憤世嫉俗，對於身邊的人事物經常覺得不滿意，認為所有事情都不公平。此外，他們平時跟家人的互動狀況也可能不佳，甚至會出現家庭暴力、精神凌虐等情況。

不過，縱火者通常不會第一次就「放大火」，他們從幼時成長階段，可能就會陸續展現出喜歡燒小東西、玩火的蛛絲馬跡，這樣的行為若沒有適時導正，可能會隨著年紀增長而更加嚴重。

許華孚表示，縱火者在縱火後，內心會陷入一種結合冷靜與瘋狂的心境；一方面看到自己的「成果」而感到歡愉、浮現成就感，另一方面看到自己珍愛的人事物被火焚燒卻無動於衷，呈現出極端的冷靜、無感，此階段的心態已經明顯異於常人。

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