自由日日shoot》兩媳 阿嬤 姑姑衝火海…為救4童慘8死

法師到現場招魂，場面哀戚。 （記者廖雪茹攝）

2022/06/17 05:30

鐵皮屋無法防火及區隔 易因火煙嗆昏窒息

〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕新竹市東大路輪胎行發生逆子陳彥翔縱火，造成一家三代八死慘劇，其中罹難的四名大人都是女性，包括陳嫌母親、妻子、妹妹和大嫂。據了解，當時陳嫌與父親在一樓起口角，四人聽見爭吵聲下樓查看，發現起火後又衝回二樓要救小孩，但鐵皮屋火勢來得太快，截斷下樓出路，眾人再疑被濃煙槍暈，造成八人全部命喪火窟。

新竹市消防局表示，女性有母愛特質，在火警現場常因要救小孩而選擇往孩子的位置衝，因火場是鐵皮屋，火勢竄燒後，鐵皮屋無防火效果及區隔作用，很容易因高溫及濃煙而嗆昏窒息。消防人員認為，她們看到火勢竄燒，為救幼兒都往二樓衝，才與幼童葬身火海。

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屋主一夜無法闔眼 心碎招魂

昨天法師到輪胎行現場招魂，場面哀戚，陳姓屋主和其他家屬哭紅雙眼。一名鄰居說，她抱著一絲希望在現場不斷祈禱，但守到昨天凌晨，看見一具具遺體被抬出，整個心都碎了！陳家祖孫三代同堂一家人很好，經過陳家時，屋主等人都會親切打招呼，尤其屋主太太個性豪邁，特別令她不捨。屋主好友說，屋主老家在苗栗，老人家有種菜，常拿菜分送給她。

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