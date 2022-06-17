自由日日shoot》輪胎行鐵皮違建如牢籠 8人擠2樓鐵窗無出口 全死

新竹輪胎行發生逆子陳彥翔縱火，造成8死。 （記者洪美秀翻攝）

2022/06/17 05:30

〔記者洪美秀、廖雪茹、徐義平／綜合報導〕新竹市東大路正義輪胎行是一棟兩層樓的鐵皮屋違章建築，老闆的卅一歲逆子陳彥翔縱火後，因為一樓大門唯一出口被火阻斷，四名大人衝上樓後無法再下樓，抱著四名孩子全擠在二樓前方房間，挨著窗口求救，但二樓窗戶加裝鐵窗，整棟鐵皮屋有如牢籠，加上火煙來快又急，連鋸斷鐵窗的時間也沒有，終至全部困在屋內死亡。

消防局︰從大火鐵皮屋逃出機率幾乎是零

新竹市消防局表示，鐵皮屋建材沒有隔熱及防火效果，一著火就很容易燒起來，且對大火產生的高溫及濃煙幾乎沒有阻絕效果，是最危險的建築物，「想從火勢猛烈的鐵皮屋逃出來，機率幾乎是零」。

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資深消防員說，鐵皮屋熔點低、易變形，一樓起火，建物無區劃阻擋火煙上竄，一般在建物內就地避難、等待救援那一套根本用不上，想自行滅火也幾乎不可能。

輪胎行屬違章建築 屋主︰同意拆除

市府表示，正義輪胎行這棟鐵皮屋未取得建照，屬違章建築，不過從未遭到檢舉。該屋被大火燒到面目全非，檢警昨完成採證與鑑識後，市府會同新竹市建築師公會勘查認定有危險疑慮，陳姓屋主表明同意委請市府代為拆除。

消防人員提醒，鐵皮屋能不住就不住，仍住在鐵皮屋的民眾，應注意謹慎用火用電，掌握電量負荷，做好火源管理；內部裝潢、隔間應以防火或耐燃材料裝修；避免堆積雜物減少火載量如泡棉、雜物、紙張等易燃物；一定要裝住宅用火災警報器及備妥滅火器。

全國鐵皮屋等違建案 共近71萬件

根據內政部營建署最新發布資訊，截至今年四月底，全國鐵皮屋等違建案件數總共近七十一萬件，四月完成結案的違章件數有三三六六件，六都中以台南市結案數一一一三件最多，發生輪胎行大火的新竹市則有十九件。

營建署表示，目前針對老舊以及危險等複合式違章建物已進行清查，希望盡快建立改善機制，至於一般違章由各地方政府根據自治條例執行，不過每個縣市編列預算與進度並不一致。營建署每月也會進行衛星空拍照，針對地形、地貌，建物外觀改變等情，通知縣市政府進行勘查。

新竹縱火8死案生死簿

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