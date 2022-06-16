欠稅+罰金4千多萬// 2.6億藏海外空殼公司 負責人管收

匠品公司負責人李明源（中）欠繳營所稅加上罰鍰4068多萬元，昨被管收。（士林分署提供）

2022/06/16 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕平均年營收逾億的國際金條與白銀知名進口商匠品公司，時任六十五歲負責人李明源在海外成立空殼公司，將匠品高達兩億六千多萬元的資產，暗中移轉至這家公司，卻欠繳五年營利所得稅與罰鍰四○六八萬元，行政執行署士林分署查出他「藏錢」的鬼祟手段，聲請將他管收獲准。

欠繳5年營所稅 資產移轉美國

匠品於二○○六年至二○一一年欠繳營利所得稅，加上罰鍰共積欠六○三八萬多元，後來繳納一部分，仍欠四○六八萬元。

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士林分署發現，李不僅拿匠品資產繳付個人卡費、女兒購屋頭期款，並直接領走現金共達三三七四萬多元，甚至將匠品兩億六千多萬元轉至美國德拉瓦州一間只有他一人的公司「SWISS」。

依德拉瓦州政府資料，SWISS自一九九九年十一月四日設立後，從未向州政府陳報年度報告及稅務資料。士林分署依此認定SWISS未實際營運，而是李男持有的空殼公司，並非李所稱是為進行避險業務。

抗告駁回 拒提清償方案送牢房

士林分署以李男隱匿匠品資產聲請管收，一度遭駁回，分署抗告成功、案件發回後，李男也提抗告，但被最高法院駁回確定。分署本週二重新聲請管收，獲士林地院裁准，由於李男仍拒絕提出具體清償方案，隨即送往台北看守所管收。

匠品公司另在申報二○○九年營所稅時，列報營業成本為一億五千多萬元，但台北國稅局認定實際營業成本為一億三千多萬元，以漏稅為由要求匠品補營所稅五五四萬元及加計一倍罰鍰，匠品打行政訴訟敗訴確定。

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