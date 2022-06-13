清冠一號茶包？ 竟是毒咖啡

員警查獲假冒清冠一號中藥的毒咖啡包。（警方提供）

2022/06/13 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警方到安平區一棟大樓清查毒品，屋內的楊女與張男矢口否認吸毒，但員警發現桌上有兩包印著「清冠一號」的茶飲包，清冠一號是治療武漢肺炎的中藥，且需要醫師處方，警方因此起疑追問，兩人才坦承是故意印清冠一號，想閃躲警方查緝。經檢驗茶飲包內含有甲基安非他命、愷他命等二、三級毒品成分，全案依毒品罪嫌將兩嫌移送台南地檢署偵辦。

台南安平某大樓飄毒味 警方搜索

台南市警局第四分局近日接獲報案，稱安平區健康三街一帶某大樓住戶疑似吸食毒品，影響大樓住戶的居家安全，警方蒐證後，於本月十日上午持搜索票進屋查訪，屋內一男一女住戶否認吸毒，但員警眼尖發現，桌上有兩包印著「清冠一號」的茶飲包。

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警方認為，清冠一號是國內中醫治療武漢肺炎的中藥，需要醫師處方，且怎麼會用茶飲包的小包裝？覺得可疑，追問屋內的楊女（廿三歲）及張男（廿七歲），兩人面對員警不斷追問，起初否認有吸毒情事，後來才坦承，這個清冠一號茶飲包，其實就是毒品咖啡包。

清冠一號怎有小包裝？ 毒嫌現形

警方現場對兩包毒品咖啡包初篩，發現含有二、三級毒品成分（包括甲基安非他命、愷他命），總重四．三五公克。警詢後依毒品罪嫌將楊女與張男移送台南地檢署偵辦。

武漢肺炎本土疫情持續，許多民眾確診居家照護中，中藥清冠一號能用於輕症的確診病患，可降低重症風險，加速陽轉陰的時間，用於治療「確診」輕中症，需經由中醫師評估「確診者」是否適合服用。

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