白狼稱鎮瀾宮答應扛轎 顏清標︰沒接到電話

警方層層保護大甲媽鑾轎，防止再度搶轎。 （記者顏宏駿攝）

2022/04/11 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕大甲媽遶境活動前晚在彰化遇到中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂率眾搶轎風波，張安樂當時與警方對峙時，聲稱鎮瀾宮事前有答應讓他扛轎，對此鎮瀾宮董事長顏清標昨表示，他並沒有接到張安樂打來的電話。

顏清標表示，前天他們平順地過地下道，誰知道轎子一交接就出事，這事情實在很不好，他希望以後不要再發生類似的事情，他強調，這次的遶境是希望透過媽祖的祈福讓疫情趕快過去，大家歡歡喜喜的迎接，不要打架，媽祖就是不喜歡打架。

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隨後，他轉頭問一旁副董事長鄭銘坤是否有接到電話？鄭銘坤表示，大家要來接駕，媽祖都歡迎！至於有沒有接到電話？鄭銘坤沒有明講，隨後就起駕上路。

大甲媽遶境昨天進入第二天行程，經歷搶轎風波後，警方加派警力護駕，隨行鑾轎四周的警力超過廿人以上。

昨天凌晨一點從南瑤宮起駕，沿台一線一路往南，整天在北斗、溪州兩地遶境，傍晚四點多跨越濁水溪進入雲林縣境，晚間駐駕西螺福興宮，今天凌晨起駕前往嘉義縣新港奉天宮。

無疫苗3OK卡 信徒︰鬧事不作功課

信徒對於張安樂的搶轎都大加撻伐，李姓信徒說，今年防疫考量，隨行香客都要拿打滿三劑證明的「疫苗3OK卡」，張安樂搶轎時與警方對峙，只有拿出「小黃卡」，顯然想鬧事卻不作「功課」，真是貽笑大方。

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