為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    白狼稱鎮瀾宮答應扛轎 顏清標︰沒接到電話

    警方層層保護大甲媽鑾轎，防止再度搶轎。 （記者顏宏駿攝）

    警方層層保護大甲媽鑾轎，防止再度搶轎。 （記者顏宏駿攝）

    2022/04/11 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕大甲媽遶境活動前晚在彰化遇到中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂率眾搶轎風波，張安樂當時與警方對峙時，聲稱鎮瀾宮事前有答應讓他扛轎，對此鎮瀾宮董事長顏清標昨表示，他並沒有接到張安樂打來的電話。

    顏清標表示，前天他們平順地過地下道，誰知道轎子一交接就出事，這事情實在很不好，他希望以後不要再發生類似的事情，他強調，這次的遶境是希望透過媽祖的祈福讓疫情趕快過去，大家歡歡喜喜的迎接，不要打架，媽祖就是不喜歡打架。

    隨後，他轉頭問一旁副董事長鄭銘坤是否有接到電話？鄭銘坤表示，大家要來接駕，媽祖都歡迎！至於有沒有接到電話？鄭銘坤沒有明講，隨後就起駕上路。

    大甲媽遶境昨天進入第二天行程，經歷搶轎風波後，警方加派警力護駕，隨行鑾轎四周的警力超過廿人以上。

    昨天凌晨一點從南瑤宮起駕，沿台一線一路往南，整天在北斗、溪州兩地遶境，傍晚四點多跨越濁水溪進入雲林縣境，晚間駐駕西螺福興宮，今天凌晨起駕前往嘉義縣新港奉天宮。

    無疫苗3OK卡 信徒︰鬧事不作功課

    信徒對於張安樂的搶轎都大加撻伐，李姓信徒說，今年防疫考量，隨行香客都要拿打滿三劑證明的「疫苗3OK卡」，張安樂搶轎時與警方對峙，只有拿出「小黃卡」，顯然想鬧事卻不作「功課」，真是貽笑大方。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播