消防教官建議山友：迷路避免遇險 勿急下切溪谷

登山遇難怎麼辦？

2022/04/10 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕半盲殘的新北市義消新板山搜分隊長劉崑耀，救援過無數件山難任務，他建議獨攀山友，行前應將路線、行程詳細告知家人，行程中開啟手機定位與Google Map追蹤功能，萬一迷路，勿急著下切溪谷，以免遇險，他也建議山難搜救、消防救難單位，應將「山搜溪谷」列入山難搜救的教育訓練重點。

山難搜救教育訓練 「山搜溪谷」應列重點

劉崑耀在登山界人稱「小五教官」，他指出，去年發生的越南籍廚娘在宜蘭、新北交界的三角崙山失蹤，最後在新北翡翠水庫集水區被尋獲，近日剛發生的和碩副總裁蔡進國山難身亡案，以及近期的陽明山盧姓採筍婦人等案，都是迷途後，下切溪谷喪生的沉痛案例，平添無辜冤魂。

請繼續往下閱讀...

劉崑耀指出，山友在山區獨攀、迷路受困後，往往會本能地下切河谷，事實上這樣做有極高的危險性，台灣山區遍佈瀑布、溪流，迷途者多會想下切找水源，稍不留神可能墜落溪谷或遭沖入急流，相當危險。

劉說，迷途者多會急著想下山或因口渴，而下切溪谷，但台灣山域的落差大、溪谷潮濕，迷途者又心急、天色昏暗，往往導致摔倒、墜谷而傷亡，

他呼籲登山者萬一受困，最好在原地待救，在沿途樹枝上綁東西做記號、留下痕跡，供搜救隊員研判、掌握足跡，增加獲救機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法