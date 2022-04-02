戴子電腳鐐殺女移工 性侵假釋犯判無期

性侵假釋犯王鴻吉落網時供稱不滿吳女提起他的性侵前科，憤而犯案。（資料照）

2022/04/02 05:30

才出獄 與老同事聊天動殺機

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕五十一歲性侵假釋犯王鴻吉（見下圖，資料照）與廿九歲越南籍吳姓逃逸女移工，去年在桃園市新屋區海邊防風林聊天時起爭執，王男憤而持石塊打死吳女，行凶後還到銀樓買金飾，行徑冷血，王男落網時還戴著電子腳鐐，他供稱不滿吳女提起他的性侵前科，憤而犯案，桃園地院昨依殺人罪判王男無期徒刑。

去年七月卅一日中午，新屋區後湖溪出海口右岸防風林有一具女性遺體，衣衫不整、頭部有外傷且無身分證件，懷疑遭人性侵、殺害，警方從她身上刺青等特徵，確認為已婚的吳姓越南籍逃逸女移工，吳女平常都在新北市八里區活動，警方擴大調閱監視器，發現她的前同事王男於事發前兩天，與吳女在八里區搭上同一輛車，且王男曾犯下多起性侵案被判刑，服刑十多年直到前年才假釋出獄。

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桃園地院合議庭審酌王男僅因與吳女發生口角，即心生不滿而持石頭攻擊，導致吳女頭、臉部外傷併顱骨、顏面粉碎性凹陷骨折致死，也使吳女死前受到極度恐懼，犯罪手法殘忍，行凶後又未曾想過救人，反而離開現場到銀樓購買金飾，視人命如草芥。

兼衡王男於假釋期間犯案，顯見未能經由徒刑而生警惕，他雖是受氣憤情緒驅動而犯案，但無情剝奪友人性命，所為難容一般社會，審理時王男對犯案過程未吐實、避重就輕，但王男尚非無從教化矯正，判無期徒刑將其與社會永久隔離，應足以達到社會防衛目的。

收押中的王男出庭聆判，得知判決結果神情略顯低落；性侵部分則因證據不足，檢方已予不起訴。

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