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    旱鴨被拱跳河慶生 開朗少年成浮屍

    鄭姓少年（小圖）在淡水渡船頭碼頭跳水（大圖）。（記者吳仁捷翻攝）

    鄭姓少年（小圖）在淡水渡船頭碼頭跳水（大圖）。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/03/30 05:30

    11朋友沒人認帶頭

    家長要求還原真相

    〔記者吳仁捷、周湘芸／新北報導〕新北市淡水商工十六歲鄭姓男學生本月廿五日生日，當晚他與來自三校的十一名同學、朋友一同在淡水河邊的餐廳慶生，酒後眾人疑起鬨要他跳淡水河當成年禮，不會游泳的鄭少從渡船頭碼頭跳下後在河面掙扎，不久沉入水中，消防員打撈三天，尋獲鄭少遺體；家屬要求檢警查清楚事發原委，並希望在場同學能說實話，但眾人都否認起鬨，指是壽星鄭少自行跳下，全案待檢警釐清。

    ３天後才發現浮屍

    鄭姓少年就讀淡水商工一年級，廿五日下課後，與同校四名同學、四名就讀淡江中學的昔日正德國中同學，及三名正德國中的學弟，八男四女共十二人先到KTV唱歌，再到淡水河畔的紅色穀倉餐廳續攤喝酒。

    酒後鄭少與五名同學、友人走出餐廳，到三百公尺外的淡水渡船頭碼頭，大家鬧開，疑想讓壽星成年禮，給他一點考驗，未料發生悲劇。鄭少當晚九點四十分跳入淡水河後在水面掙扎，不諳水性的鄭少不久沉入水中不見人影，眾人不敢貿然救人，連忙報案。

    當時正值退潮，淡水河中暗潮不小，消防人員搜救無所獲，研判落水者如遇漩渦，可能會被帶到暗流處，持續救援三天後，警方廿八日上午九時，在離落水處下游約四百公尺的滬尾消防分隊後方發現浮屍，家屬確認是鄭少。

    據透露，鄭少體格高壯，IG中還打上「不虧待每一份熱情，不討好任何的冷淡」展現豁達、開朗的一面，相當貼心孝順，善解人意，在同學朋友間人緣很好，才會幫他慶生。

    意外發生後，同行友人很不捨，其中一人向鄭少的姊姊私下透露，「眾人起鬨要鄭少跳水」，但警方調查時卻沒人承認，家屬無法接受，希望同學們能還原事實，給鄭少與家屬一個交待。

    酒賣少年 店家挨罰

    新北市政府教育局表示，將協助家屬申請學生團體保險理賠，並加強宣導未成年不得飲酒；至於容留未成年學生在餐飲店飲酒，將以兒童及少年福利與權益保障法對店家開罰。

    鄭姓少年三天後遺體被發現處，距跳水處僅約400公尺。（記者吳仁捷翻攝）

    鄭姓少年三天後遺體被發現處，距跳水處僅約400公尺。（記者吳仁捷翻攝）

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