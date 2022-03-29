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    司法話題》「山林涼」、「草枝擺」看板辱鄰 二審逆轉判賠

    看板辱鄰判賠示意圖。（資料照）

    看板辱鄰判賠示意圖。（資料照）

    2022/03/29 05:30

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一處社區住戶，與鄰居因停車糾紛起嫌隙，陳姓住戶在五樓後陽台擺放寫有「山林涼」、「草枝擺」對聯紙板，鄰居憤而告上法院求償廿萬元，一審橋頭地院簡易庭法官認為，看不出所載文字之意義駁回告訴，二審橋頭地院法官則採認，是閩南語髒話之諧音，逆轉判陳姓住戶需賠償十萬元，全案確定。

    二審認定是台語髒話諧音

    判決指出，高雄市一處社區鄰居，雙方因停車糾紛，陳姓住戶先後於前年十月三日，在原告住處門口的社區走道上，對門口監視器比中指，去年二月六日再度對監視器比手指。

    原告並指控，去年二月十二日，陳姓住戶在五樓後陽台放置寫有「凸桃山中山林涼，鼠真吱百草枝擺」文字之看板，影射、辱罵原告意圖明顯，讓原告深感屈辱、難堪，呈現焦慮、失眠狀態，求償廿萬元。

    一審法官認為，被告對監視器比中指，無法認定有其他人看到或知悉被告之行為，難以認定原告的社會評價因而遭到貶損，至於看板的文字，難以讓一般人認知到是否指涉特定的對象，也無法理解看板所載文字之意義，駁回告訴。

    原告不服上訴二審，二審法官認為，對特定住戶的監視器比中指，足讓一般人認知是在侮辱設置監視器的住家主人，對於紙板文字，法官則認為，「凸桃」、「鼠真」影射身分明顯，因原告夫婦確有禿頭特徵及名字諧音，而「山林涼」、「草枝擺」，則為閩南語中髒話的諧音，逆轉判陳男敗訴，需對原告夫婦各賠五萬元，並拆除紙板。

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