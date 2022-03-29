司法話題》不明電線纏住／女騎士撞死 區公所國賠541萬

高姓婦人二○一五年前騎車經過新北市永福橋下道路時， 遭橋下懸掛的不明電線勾住車禍身亡。如今電線都已收攏整齊，以防再釀禍。（取自Google）

2022/03/29 05:30

〔記者楊國文、邱書昱／綜合報導〕新北市高姓婦人深夜騎車經過永福橋下道路時，突遭永福橋垂掛的不明電線勾住機車把手，致失控摔車，接著被後方汽車撞上，傷重不治。高婦的丈夫、母親、兒女認為，新北市永和區公所怠忽職守，訴請國賠，新北地院判家屬敗訴，但高等法院更一審改判，永和區公所共應國賠五百四十一萬多元。

高姓婦人二○一五年十月廿一日晚上十時，騎機車行經新北市永和區環河東路二段到橋和路口時，突遭上方永福橋垂掛的電線勾住機車把手，導致機車向左偏斜、失控而摔車，她隨即遭後方的轎車撞上彈飛倒地，雖送醫急救，仍因傷重於隔天不治。

請繼續往下閱讀...

電線長期無人管理釀災

高婦的許姓丈夫等家屬指控，造成此事故的不明電線，自二○一三年初即存在，長期無人管理而釀災，造成高婦騎車經過被纏繞失控撞死，管理路燈、電線的永和區公所，與區公所委外管理的兩家公司都有過失責任，訴請國賠共一千三百五十萬元。

新北地院審理認為，依Google 街景照片等資料，該不明電線於二○一五年七月仍呈Ｕ字型緊貼永福橋下尚未垂落，但案發前因不明原因向下垂落，又遭曳引車扯落，並纏繞高婦機車把手導致她倒地遭撞死，因此永和區公所的管理和高婦之死並無因果關係，兩家公司也無過失，判家屬敗訴。家屬不服，上訴高等法院。

高等法院認為，該不明電線長期垂掛於橋下，對往來車輛造成行車危險，高婦之死與永和區公所人員怠忽職守，未將電線排除有相當因果關係，兩家委外公司無賠償責任，判應國賠許男一百九十八萬多元，高母、高婦三名兒女各一百萬元共五百九十八萬多元。上訴之後，經最高法院發回更審。

高院更一審審理認定，永和區公所有管理疏失，且與高婦死亡有因果關係，判永和區公所應國賠許男一百四十一萬多元，高母、高婦三名兒女各一百萬元共五百四十一萬多元；可上訴。

永和區長︰包商難免責 將上訴

永和區長陳怡君表示，路燈承包商有相關設施巡查義務，不得免除相關責任，後續將提出再上訴，以維護權益。

陳怡君表示，為避免類似憾事再度發生，區公所已全面檢視道路，排除路燈私接電線情形，並邀集纜線業者成立纜線小組，定期辦理纜線清整作業，如接獲民眾通報纜線垂落，將立即派員改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法