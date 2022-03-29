越語、駕船、美髮全能 新二代斜槓築夢

越南新二代趙詩涵分享心路歷程。（記者王冠仁翻攝）

2022/03/29 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署在今年二月廿一日「國際母語日」當天，開辦Podcast節目「文化談新事」，由熟練母語文化的新二代企劃製播，邀請新二代暢談學習母語的經驗及趣事，引發熱烈回響。三二九青年節前夕，該節目第二集邀請越南新二代青年趙詩涵上節目，分享她來台築夢的過程，相當激勵人心。

趙詩涵 4歲從越南獨自搭機來台依親

趙詩涵說，她四歲獨自搭機來台與母親會合，剛到台灣時，一切都相當陌生，但是她到就學年齡時，就被直接安排上小學。當時還沒有「跨國銜轉生教育支持系統」，她因語言不通，不僅無法理解老師講課的內容，也無法在同學之間融入，她面對新環境的改變，感到孤立無援，常受不了巨大的無力感，而躲在棉被裡哭泣。

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剛來語言不通 母常鼓勵「要比別人努力」

當時母親見到她的困境，常常鼓勵她「妳是越南人，要比別人更加努力」，這句話因此變成她前進的動力，她自此產生了一個念頭，「我是越南人所以要比別人努力十倍」，也讓她下定決心，要讓自己多方面、全方位探索異國文化的可能性。

移民署說，經過一番苦心學習，現今的趙詩涵，可以分享運用精通越語的優勢，不管是在學業或專業技術上，都鼓勵自己迎向挑戰。她目前就讀海洋休閒觀光管理學系，除追求專業知識，也為了開拓視野，她考取動力小船駕駛執照、美容丙級、美甲二級、女子美髮、男子美髮等證照，成為一位多才多藝的斜槓青年。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署也將於暑假期間辦理「新住民子女多元文化在地創生培育營」，歡迎高中職以上在學學生參加，除五天四夜食宿免費外，也規劃地方創生、多元文化發展專業課程，安排參訪還有學員成果競賽，優選者共三組，每組可得六千元禮券，期許新二代一起激發創意。

趙詩涵努力學習各種技能，擁有動力小船駕駛執照等證照。（記者王冠仁翻攝）

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