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    簽賭站藏60公分窄巷 警甕中捉鱉

    警方將簽賭站陳姓負責人等十二人送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方將簽賭站陳姓負責人等十二人送辦。（記者王冠仁翻攝）

    2022/03/29 05:30

    堵住巷口 負責人、賭客無處逃

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市華西街夜市內的一處民宅，出入巷弄寬度只有六十公分，賭博業者看中該處狹窄隱密，開起地下簽賭站，沒想到這個無尾窄巷竟成為簽賭站的罩門，當台北市警方控制巷口的把風人員，簽賭站負責人等連同賭客無處可逃，形同甕中捉鱉被警方逮捕。

    設監視器找人把風 警扮賭客突破

    警方調查，該地下簽賭站隱身在台北市華西街夜市商圈內的巷弄，在數月前悄悄開張，以六合彩、大樂透、今彩五三九為簽賭標的。由於該處平時有不少逛夜市的人潮，加上簽賭站所在的民宅，其對外出入的巷弄只有六十公分寬，十分狹窄隱密、易守難攻。

    業者為躲避警方查緝，在簽賭站周邊架設監視器，巷口也派專人把風，過濾上門賭客身分。

    平時有不少在夜市消費的民眾，吃飯喝酒後就到簽賭站內順勢玩兩把，加上其「防範措施」做得相當不錯，近來「生意興隆」，每天都有許多賭客上門；但也因為如此，不少賭客「好康道相報」，輾轉引起警方注意。

    北市刑大警方布線蒐證，本月廿二日晚上喬裝成賭客，先控制巷口的孫姓把風人員後，持搜索票突襲登門查緝，再逮捕四十四歲陳姓負責人與林姓會計等兩名工作人員，也逮捕現場九名賭客。

    12人依賭博罪嫌移送

    警方現場查扣筆記型電腦兩台、監視器一台、六合彩、大樂透及今彩五三九等各類簽注賭單一批、賭資三萬三千一百七十三元等，並將這十二人依賭博罪嫌送辦。

    警方破獲萬華一處簽賭站，出入巷弄十分狹窄，寬度僅有60公分。（記者王冠仁翻攝）

    警方破獲萬華一處簽賭站，出入巷弄十分狹窄，寬度僅有60公分。（記者王冠仁翻攝）

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