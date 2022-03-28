《南投》消防員CPR救命 草屯婦與家人致謝

簡姓婦人（右三）和先生（左三）、兒子（右二），到草屯消防分隊向救命的隊員林士傑（右一）、簡旭星（左一），及捐救護車的廣隆光電董事長李耀銘（左二）等人致謝。（記者陳鳳麗攝）

2022/03/28 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮六十三歲簡姓婦人日前深夜突然失去意識，呼吸心跳停止，草屯消防分隊林士傑、簡旭星以插管、電擊和不停歇的CPR，救回婦人一命，婦人感謝消防隊員救命之恩，一併感謝捐救護車給消防分隊的廣隆光電公司董事長李耀銘，昨日與家人到消防分隊向兩名救護隊員及李耀銘獻花致謝。

心肌梗塞送醫 兩弟兄一路急救

簡姓婦人本月三日晚間近十點半，坐在客廳沙發上突然失去意識，心跳、呼吸停止，草屯消防分隊隊員林士傑、簡旭星趕到後，經由插管、電擊、做CPR，從搬運擔架上救護車及送醫途中，持續做CPR，到醫院已恢復呼吸、心跳，救回簡婦一命。經醫院檢查是心肌梗塞，手術、住院多日後，廿三日康復出院。

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簡婦與家人很感謝消防隊員救命之恩，前兩天家人已先送蛋糕到草屯消防分隊，昨日全家人二度致謝。她說，為她急救的消防隊員、載她到醫院的救護車是救命恩人，都要誠摯表達感謝。

企業家捐救護車 婦人一併感謝

隊員林士傑表示，簡姓婦人當時是坐著，該姿勢會阻塞呼吸道，因此先將她抬到地面平躺，這樣才能讓呼吸道暢通，做CPR才有效。

草屯消防分隊昨日也由兩位鳳凰志工示範民眾版的CPR，教導民眾如何利用AED傻瓜電擊器和CPR救人。隊員梁文俊說，現在很多公共場所都有AED，若大家能學會AED使用和做CPR，就能在救護人員抵達前，掌握救命的黃金時間。

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