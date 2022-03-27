防霸凌 要設安心求助管道

台中一所國中的男學生廿四日墜樓身亡，死者姑姑昨在臉書《爆料公社》PO文說出事發細節。（取自臉書《爆料公社》）

2022/03/27 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕台中一名國中生疑遭霸凌及擔心被處分，結果發生悲劇，確切墜樓死亡原因有待調查。學者專家認為，對於校園霸凌，學校應設立學生可安心求助之管道，不應抱著大事化小心態處理，亦不宜只想急著解決衝突，師長給予受霸凌者充分支持，平日多宣導多預防，才不易發生憾事。

不宜急於處理衝突

人本教育文教基金會執行長馮喬蘭表示，台中個案仍有待釐清，學生間的衝突要還原現場真相，也要知道當天校方和老師做了什麼處理，學生在事件隔天想不開，應有其他壓力來源，都應釐清；處理霸凌事件，最重要是照顧人、照顧情緒，學校不要只想著處罰，學生如以為會記過，反映出的是對大人處理事情方式的印象，學生在校內若找不到可信賴的人，可向人本或其他團體求助。

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台北市立大學名譽教授吳清山表示，學校應設各種投訴管道，讓學生可放心求助，學校更應落實教育部霸凌防制機制，勿抱「大事化小、小事化無」心態。

諮商心理師林上能表示，霸凌事件最大問題是，同學擔心成為下一個被霸凌者而選擇沈默，老師緊急保護受害者，對霸凌者除懲處亦須輔導，都很重要，但常見老師急於處理衝突，反而未給啟動霸凌機制的時間和空間，使被霸凌者未受足夠保護，亦未獲得正義。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，校方應讓所有人了解「霸凌是可以被預防的」，學生如遇霸凌、言詞羞辱，首先要冷靜，尋求協助，理性表達自己的感受。

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