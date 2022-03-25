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    首頁　>　社會

    血洗診所 判不用賠牙醫遺孀扶養費// 一審倒果為因 二審逆轉判賠

    罹患精神疾病的賴姓男子2018年血洗牙醫診所，台中高分院判准被告應賠償牙醫遺孀扶養費。（資料照）

    罹患精神疾病的賴姓男子2018年血洗牙醫診所，台中高分院判准被告應賠償牙醫遺孀扶養費。（資料照）

    2022/03/25 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕罹患精神疾病的賴姓男子，二○一八年到牙醫診所找擔任牙醫助理的妹妹無著，遷怒刺殺牙醫師王冠中、護理師等三人，造成一死二重傷慘劇，賴男被判無期徒刑確定。民事部分，王男遺孀鄒女士求償五百餘萬元扶養費，但台中地院認為遺孀獲有遺產與保險理賠，判賴男不用賠償扶養費；一審判決被認為根本是倒果為因、爭議極大。上訴後台中高分院認為，不能將遺孀來自繼承等增加的財產，列入能否維持生活的計算中，判准被告應賠償扶養費。

    遺孀有遺產、保險理賠 地院判不賠

    特別的是，鄒女士上訴時，改為聲明賠償一百七十四萬零五百二十四元，金額寓意「一起思念（一七四○）王醫師，他犧牲於五月二十四日（五二四）」以紀念亡夫，獲台中高分院全數判准。

    一審時，鄒女士是就王冠中之父、自己和子女三部分，共求償喪葬費、扶養費、精神慰撫金等一千八百六十五萬餘元；她主張自己罹癌、身體羸弱無收入，依國人平均餘命計算，提出五百四十七萬餘元扶養費。

    台中地院法官黃凡瑄認為，鄒女士繼承遺產與保險金八百多萬元，可維持生活，沒有受王冠中扶養的權利，不得請求扶養費，其他部分判賴男賠償死者家人六百五十七萬餘元。

    求償金改174萬一起思念 高分院判准

    鄒女士認為「不論判賠多少，兇手都不會給」，因此上訴時取「一起思念王醫師，他犧牲於五月二十四日」之意，象徵性聲明賴男應再賠償一百七十四萬零五百二十四元，獲台中高分院審判長林慧貞、陪席法官劉惠娟、受命法官王怡菁認同，前天判決賴男賠償此數額，可上訴。

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