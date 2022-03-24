為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    市價3千萬、全球限量31輛頂級名車// 8888車牌 監理人員走漏洞助購

    全球限量31台、市價3千萬，頂級名車BARBUS G850，所掛的鐵支車牌「8888」竟是監理人員「暗坎來的」。（取自台灣總代理臉書粉絲頁）

    全球限量31台、市價3千萬，頂級名車BARBUS G850，所掛的鐵支車牌「8888」竟是監理人員「暗坎來的」。（取自台灣總代理臉書粉絲頁）

    2022/03/24 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕全球限量卅一台、市價三千萬元，號稱全台只有四輛的頂級名車BARBUS G850，其所掛的鐵支車牌「八八八八」，竟是高雄監理所車輛管理科技士李罡勳利用「系統漏洞」，以底價六千元重新上網招標，助代辦業者配合時間點，僅用八秒內就以底價買走這面價值數十萬元的熱門車牌，高雄地檢署偵結將李男依圖利等罪起訴。

    檢方指出，這面「八八八八」一級車牌（俗稱「鐵支車牌」，四個號碼都相同），先由某租賃公司標下，公司再以租賃車輛不能懸掛一般車牌為由棄標。

    以漆面瑕疵不實理由 讓車牌無法選購

    「八八八八」車牌第二次開放競標，李姓代辦業者得標後未在三個月內領牌，車牌依規定要開放，但李罡勳（卅三歲）疑接受李姓代辦業者委託，利用「系統漏洞」，在二○一八年九月三日用個人權限把「八八八八」車牌從庫存轉待發後，五分鐘後再以「漆面瑕疵，酌量補漆」等不實理由，在電腦系統上設定「車牌入庫」，讓民眾無法選購。

    價值數十萬車牌 代辦業者6千元購得

    同年十月廿九日，李姓代辦業者告訴李男客戶準備領車掛牌後，李男於隔天下午三點十分卅三秒，在電腦系統將瑕疵原因取消，並於十五秒後把「八八八八」車牌再從庫存轉待發，李姓代辦業者提早得知訊息，短短八秒內就直接用底價六千元購得。

    檢廉獲報偵辦，李坦承用「漆面瑕疵，酌量補漆」的理由下架車牌，但否認協助李姓代辦業者低價取得熱門車牌；李姓代辦業者也否認行賄李男，強調一切都是依規定購牌。

    檢方綜合各項事證，認定李有協助代辦業者低價取得一級車牌的事實，但查無行賄的情況，因此依圖利、偽造文書等罪起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播