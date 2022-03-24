市價3千萬、全球限量31輛頂級名車// 8888車牌 監理人員走漏洞助購

全球限量31台、市價3千萬，頂級名車BARBUS G850，所掛的鐵支車牌「8888」竟是監理人員「暗坎來的」。（取自台灣總代理臉書粉絲頁）

2022/03/24 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕全球限量卅一台、市價三千萬元，號稱全台只有四輛的頂級名車BARBUS G850，其所掛的鐵支車牌「八八八八」，竟是高雄監理所車輛管理科技士李罡勳利用「系統漏洞」，以底價六千元重新上網招標，助代辦業者配合時間點，僅用八秒內就以底價買走這面價值數十萬元的熱門車牌，高雄地檢署偵結將李男依圖利等罪起訴。

檢方指出，這面「八八八八」一級車牌（俗稱「鐵支車牌」，四個號碼都相同），先由某租賃公司標下，公司再以租賃車輛不能懸掛一般車牌為由棄標。

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以漆面瑕疵不實理由 讓車牌無法選購

「八八八八」車牌第二次開放競標，李姓代辦業者得標後未在三個月內領牌，車牌依規定要開放，但李罡勳（卅三歲）疑接受李姓代辦業者委託，利用「系統漏洞」，在二○一八年九月三日用個人權限把「八八八八」車牌從庫存轉待發後，五分鐘後再以「漆面瑕疵，酌量補漆」等不實理由，在電腦系統上設定「車牌入庫」，讓民眾無法選購。

價值數十萬車牌 代辦業者6千元購得

同年十月廿九日，李姓代辦業者告訴李男客戶準備領車掛牌後，李男於隔天下午三點十分卅三秒，在電腦系統將瑕疵原因取消，並於十五秒後把「八八八八」車牌再從庫存轉待發，李姓代辦業者提早得知訊息，短短八秒內就直接用底價六千元購得。

檢廉獲報偵辦，李坦承用「漆面瑕疵，酌量補漆」的理由下架車牌，但否認協助李姓代辦業者低價取得熱門車牌；李姓代辦業者也否認行賄李男，強調一切都是依規定購牌。

檢方綜合各項事證，認定李有協助代辦業者低價取得一級車牌的事實，但查無行賄的情況，因此依圖利、偽造文書等罪起訴。

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