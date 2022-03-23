南方澳斷橋檢測商搶標案塞15萬 竹縣工務處長涉收賄起訴

新竹縣政府工務處長林鶴斯涉嫌收受廠商賄款，桃園地檢署依貪污治罪條例等罪嫌起訴。（資料照）

2022/03/23 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕新竹縣政府工務處長林鶴斯被控於二○一八年擔任工務處技正期間，涉嫌收受萬喬豐工程技術顧問公司負責人陳明正、合夥人張綵宸十五萬元賄款，以洩漏評選委員建議名單、勾選特定評選委員方式，協助陳取得竹縣府發包的道路及橋樑安全檢測標案，桃園地檢署昨偵結，依貪污治罪條例等罪嫌將林、陳及張女提起公訴，建請法院對林、陳二人從重量刑；捲入此案的新竹縣政府前工務處長羅昌傑，因查無收賄事證獲不起訴。

林鶴斯涉洩漏評委名單 助取得標案

檢調查出，陳與張女為取得新竹縣府預算四七五萬元的「一○七年度新竹縣轄內農路、村里道路及人行天橋資料建置及安全檢測評估案」採購案，因張女與林就讀中央大學土木所博士班時為同一指導教授，由張女與林洽談，明示「得標後，該給的不會少」。

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林鶴斯因此涉嫌洩漏評委建議名單，並勾選兩名特定評委，陳事後果然以四一六萬元得標，並趁林前往健行科大演講機會，由張女交付裝著十五萬元賄款的信封給林。

陳明正也曾任健行科大榮譽教授及校內非破壞檢測研究中心主任，二○一九年宜蘭南方澳大橋斷橋事件，萬喬豐和健行科大團隊是橋樑檢測廠商。

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