「用最激烈手段替自己平反霸凌」 勤務喝酒被拔官 保七警官反鎖槍械室

保七總隊台中市的駐地封鎖大門，嚴禁記者進入。（記者張瑞楨攝）

2022/03/21 05:30

莊理德發文提17項控訴 強調沒犯錯

〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕警政署保安警察第七總隊（簡稱保七總隊）第三大隊第二中隊長莊理德，今年二月因勤務中喝酒被記過、降職北調，他認為不合理，前天深夜發布千字文後，將自己反鎖在台中駐地的槍械室內，並稱「用最激烈手段，來替自己遭受職場權力霸凌平反」，除要求監察委員介入，還一度拒絕與長官對談，槍械室有數量不少的長短槍及子彈，情況危急，直到保七總隊長李政曉出面，莊員才打開槍械室，四個多小時的危機落幕。保七總隊昨將莊員依涉恐嚇危害安全罪函報檢方偵辦，也將追究行政責任。

保七第三大隊第二中隊駐地在台中市西區樂群街，槍械室配有四十六把短槍、八把長槍，短槍子彈三千零六十發、長槍子彈一千六百發。

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對峙四個多小時 總隊長出面才開門

二線二星的莊員前晚以主管身分，向值班同仁以內部管理、清點槍械為由，約十點五十分進入槍械室後反鎖，先在媒體新聞群組內發布影片及三千多字的文章，內容包括總隊縱容匿名檢舉、調職處分不符規定和比例原則等十七項控訴，並強調自己沒犯錯，只因兩度被同事匿名檢舉就降調。

莊員涉恐嚇安全送辦 另究行政責任

保七總隊透過電話請莊母勸他，莊還是不開門，直到總隊長李政曉清晨二時到場，他才願意對話，並把對話過程用臉書直播，雙方對話到清晨三時許，莊員終於打開槍械室的門，對峙落幕。

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