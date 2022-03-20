酒駕撞死嬤燒車滅證 士官收押

苗栗市昨清晨一輛黑色賓士車撞人後逃逸，不久市區另一頭發生汽車火警，消防人員到場灌救，火勢撲滅後，警方發現該車與肇事逃逸的車輛是同一車型，且車牌被拔。（圖由民眾提供）

2022/03/20 05:30

〔記者彭健禮、吳書緯／綜合報導〕在高雄鳳山陸軍部隊服志願役的廿六歲士官袁昱翔，前晚在KTV通宵酒聚，昨清晨駕駛賓士A180掀背座車，在苗栗市撞死七十七歲劉姓婦人逃逸，肇事後拆卸車牌丟棄、放火燒車滅證；他被通知到案後，酒測值○．六四毫克，辯稱「喝醉了，車子被偷開走」，直到警方出示監視影像才認罪。苗栗地檢署依被告觸犯公共危險、過失致死等罪，有逃亡及滅證事實，向法院聲請羈押禁見獲准，軍方也決定將他撤職。

辯稱「喝醉了，車子被偷開走」

劉婦昨天清晨五點四十分，行走在苗栗市中山路與民生街口的車道線外路肩，被高速駛來、超出車道線的黑色賓士轎車撞擊彈飛十多公尺，重摔墜地時還撞倒路旁機車，臉部和身體多處骨折，當場失去生命跡象，送醫不治，肇事車輛加速逃逸。

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警方查出肇事車輛車號，通報搜查，沒想到清晨六時半，肇事車卻在市區另一頭的英才路一處住宅建案前起火燃燒。消防隊獲報前往灌救，車內無人、車牌已被拆走。警方通知車主袁男，袁男上午七點由父親陪同到案，他起初辯稱，前晚開車去唱歌喝酒，喝醉後於昨天凌晨二、三時離開，不知車子被誰偷開走。

警調監視器戳謊 軍方重懲撤職

但警方調閱路口監視器，畫面顯示開車者是袁男，且他清晨五時還在KTV接受警方臨檢。袁男見難以遮掩，承認酒駕肇事，表示慌張害怕才逃逸，事後拆掉車牌丟棄，放火燒車滅證；隨後帶同警方至距離火燒車約四百公尺的水圳和竹林裡，找到兩面車牌。

陸軍教準部發布新聞稿表示，對此一憾事至感痛心，除了配合檢警調查，並且依「刑懲併行」原則重懲撤職，同時持恆納入軍、法紀教育宣教重點，確維軍譽。

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