徵病毒帶原者 工作：到處咳嗽 男涉恐嚇公眾法辦

陳男在臉書公開社團po文「徵新冠肺炎帶原者」，涉及恐嚇公眾罪，遭警方函送法辦。（擷取自臉書）

2022/03/18 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市從事服務業的廿九歲陳姓男子，酒後在臉書社團「偏門工作」貼文，要「徵新冠肺炎帶原者」，工作內容是到處咳嗽或傳染病毒，引發民眾恐慌，警方通知他撤文並到案說明，他宣稱是開玩笑，警方依恐嚇危害公眾安全罪嫌將他函送法辦，讓陳男悔不當初。

陳男本月十五日與朋友酒後，於臉書貼「徵新冠肺炎帶原者」啟事，還指「需陽性篩檢報告長期配合佳，有固定宿舍，包水包電短期兼職也可以，工作內容有三種方案給你選，第一種到我們指定的公司裡把口罩拉下來到處咳嗽，會有帶原者專車接送，論件計費，單次兩千；第二種將病毒傳染給自願感染者，自願感染者我們自己會找，單次五百；第三種專車接送司機，不需要確診，只需專門接送人員出入，月薪三萬五千」。

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引發民眾恐慌

文中還強調，「人數越多越好，自己不敢的話可以推薦給親朋好友，仲介費找到一人給兩百」，以及「富貴險中求，高的風險高的報酬，只要你肯做，我們不虧待你的」。

豐原警分局透過科技偵查鎖定陳男，為免造成民眾恐慌，先要求撤文，再到案說明，陳嫌坦承犯行，強調不知酒後開玩笑貼文，會造成社會恐慌，他悔不當初。

警方表示，網路發達，訊息傳播無論是以何種形式，例如寄恐嚇信件、留言、在公共場合宣告甚至是在社群網站發文，只要內容涉及威脅大眾生命安全，並造成大家因此感到恐懼，即可能觸犯刑法的「恐嚇公眾罪」，可處二年以下徒刑。

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