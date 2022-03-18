排約、聯誼、升等VIP都要錢 交友服務當冤大頭 8年級男性占5成

2022/03/18 05:30

去年消費申訴 男性高達九成

〔記者羅綺／台北報導〕疫情影響人與人的交流，造成社交平台交友APP等網路通訊軟體大行其道，有民眾以為走桃花運，卻因此掉入陷阱破財；行政院消費者保護處統計，去年全國有近五百件交友服務消費申訴案，其中男性高達九成一，光八年級及七年級生就高達八十八％。

健全管道 將研擬定型化契約

消保處表示，將促請內政部儘速研訂交友服務相關管理規範、研擬交友服務定型化契約應記載及不得記載事項，建立健全安心的交友管道，避免消費者想藉此結交朋友，反而成了冤大頭。

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消保處指出，交友服務是業者提供服務媒合雙方認識、交往，進而收取對價的行為。近年來，交友服務的消費爭議頻傳，常見爭議態樣如假交友真行銷，透過交友APP或交友網站平台認識網友，卻被推銷美容商品及課程；還有在不知情下被誤導，簽訂「分期無擔保借貸契約」欠下大筆債款。

另，交友服務提供的資訊不透明，導致消費者發現樣樣都要花錢，如排約、參加聯誼、或被勸說升等VIP要另繳費，衍生消費糾紛；其他包括因故要解約，卻被索不合理的違約金，金額達數萬元或十多萬元不等。

消保處統計，去年全國各直轄市、縣（市）政府，受理的交友服務消費申訴案件近五百件。其中男性達九十一％；年齡層以八年級生（廿三至卅二歲）五十％最高，其次七年級生（卅三至四十二歲）三十八％。

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