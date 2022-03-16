漏水責任戶 不得拒鄰進門修繕

（示意圖、記者張瑞楨攝）

2022/03/16 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕樓上漏水「擺爛」不維修，樓下住戶在曠日廢時的法律訴訟之外，有什麼辦法可迅速解決？律師徐承蔭表示，「公寓大廈管理條例」第六條第一項第二款及第十二條規定，有維修責任的住戶，不得拒絕其他住戶進入維護修繕專有部分的管線設備，不過，要選擇損害最少的地方與方法，並應修復或補償所生的損害，例如不慎敲破馬桶，應修復或補償馬桶破掉的損失。

須選擇損害最少方式

徐承蔭舉例說，張三位於四樓的房屋浴室天花板滲水，聘僱師傅查看，確認是五樓漏水導致，因漏水位於五樓地板，以及四樓天花板之間，張三必須從五樓地板開挖才能修繕，張三向五樓屋主請求進入修繕，五樓屋主不得拒絕。

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得請主管機關、法院介入

他指出，如果五樓住戶拒絕，經協調仍不履行時，住戶、管理負責人或管理委員會，得請求主管機關或訴請法院為必要的處置，至於修繕維護的費用，屬於五樓屋主應負擔部分，可請求五樓屋主支付（例如四、五樓共用管路破損，兩住戶各負擔一半），如果不支付，那就得走民事訴訟了。

至於部分不適用「公寓大廈管理條例」的公寓大樓（包括未成立管理委員會），徐承蔭表示，可依民法第七六七條第一項中段，「對於妨害其所有權者，得請求除去之，向法院提出「容忍修繕」訴訟。

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