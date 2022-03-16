法界觀點》兩審各吹各調 打到憲法法庭也不意外

（示意圖、記者張瑞楨攝）

2022/03/16 05:30

一審見解 較符合司法實務

〔記者張文川／台北報導〕台中上下樓二戶人家因漏水問題鬧翻，樓下住戶乾脆堵住糞水污管，樓下住戶挨告刑法強制罪，但一、二審對本案中強制罪的見解截然不同。對此，律師林振煌認為，一審見解比較符合司法實務，以民事侵權論處為宜，刑事兩審法官各吹各調，使民眾無所適從，有必要由大法庭做出統一見解；律師黃國城認為兩審都有道理，他肯定二審願意在小案子上，論述強制罪也能保障居住權，而非只能保障人身自由權，但法院見解不一致是事實，「最終打到憲法法庭也不意外」。

二審論述 強制罪也能保障居住權

律師黃國城認為，法界一向重視涉及「自由」的案件，對於自由的保障程度也常出現歧異見解，此案一審採嚴格的法條定義，認為只是對物施以強制力，而非對人施以強暴脅迫，判無罪。二審則認定二樓的行為有相當的「惡性」，並非純然維護自身權利的行為，妨害了三樓的權利行使與生活便利性，逾越比例原則與合理範圍，改判有罪。

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應建立一致見解 勿讓民眾莫衷一是

律師林振煌表示，同樣的事實、法條，兩審法官各吹各的調，恐造成民眾對法律無所適從，連法官的見解都不一致，民眾要如何信賴法院的判決一定正確？法院最該做的是要多多運用大法庭、憲法法庭，建立一致的法律見解，勿再讓民眾莫衷一是。

黃國城說，此案兩審之間呈現法學上的甲說、乙說之爭，兩個審級的見解各有道理，只是各自依證據往左看、往右看的問題，不見得誰就一定對，由於一審無罪、二審有罪，幸好還可上訴，「此種見解歧異，就算最後打到憲法法庭也不意外」；他說，此案也反映了審級救濟的重要，上訴審願意在這種輕罪案件上據理論證，論述強制罪也可用於保障居住自由權，值得肯定。

黃國城說，鄰居間漏水、噪音問題大多以民事處理，很少以刑法強制罪論處，往往要很過分才會成立，二樓若非阻斷糞水管、也非房屋內管，也許還不會成罪，二審由此認定惡性，自有其道理。此案也說明，民眾打官司若覺得在一審受委屈，大可上訴，勿輕言放棄。

律師林振煌認為，此案的一審較合乎實務見解，二樓的行為或許構成民事的侵害權利，而強制罪是要有積極的行為去妨害別人行使權利，「侵害」屬民事概念，「妨害」是刑事要件，二樓充其量侵害了三樓的排水權利，但二樓並未強暴脅迫要求三樓不准排水，水管也都還在，論以刑責就言重了。

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