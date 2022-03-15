《嘉市》涉詐助理費收押 戴寧抗告遭駁回

2022/03/15 05:30

〔記者王俊忠、丁偉杰、林宜樟／綜合報導〕三連任的嘉義市無黨籍市議員戴寧涉嫌以人頭詐領助理費逾五百萬元，嘉義地院在十三日重開羈押庭，認為戴寧有串證等情形、裁定羈押禁見，戴寧不服被收押，委任律師陳澤嘉於昨日上午向嘉義地院遞狀提出抗告。晚間，台南高分院合議庭仍以戴寧有串證之虞為由、駁回其抗告，且本案不得再抗告。

台南高分院表示，戴寧涉犯貪污詐財與使公務員登載不實罪，最輕本刑是五年以上重罪，且犯嫌重大，有羈押必要。對戴寧否認犯行、辯稱聘用助理是其父所為，因戴父目前病重、無法出院接受訊問，檢調可以待戴父日後病情好轉或以其他方式訊問。

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其次，戴寧在一審更審前曾辯稱領用曾姓助理的助理費，是經曾姓助理同意出借使用，但她與曾助理卻對清償借款的時間、地點，無法清楚、詳細供述；卻在一審更審裁定時又能詳細供述，所說情節也與曾助理一致，戴寧在偵訊時連最後一次清償曾助理的時間、地點都無法憶起，卻在交保後突然想起所有細節，有相當理由令人疑其有勾串證人情事。

另，戴寧母親突然在本案發動偵查當天得知郭某是該案證人，急於打電話聯絡郭，令人懷疑戴母動機。戴寧辯稱其車上被查扣的邱某帳戶資料是其父親或母親放置，則戴母是否涉及此案、急於為自己或戴寧聯絡郭姓證人，都是檢調日後有必要釐情的案情。因此，若戴寧未被羈押，很有可能與相關證人串證，有必要收押禁見。

戴寧被控涉嫌自二○一二年六月至今，以親友人頭虛報方式，不實請領助理補助費逾五百萬元，嘉檢十日依涉貪污治罪條例詐領財物、使公務員登載不實文書等罪嫌重大，向嘉義地院聲押，嘉院裁定八十萬元交保。

嘉檢抗告成功，嘉義地院十三日重開羈押庭，認為戴寧有串證等情形、裁定羈押禁見。

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