中國喵毒喪屍藥 截獲原料1216公斤

高雄檢警調等單位，連破兩件從中國來 的貨櫃走私毒品案，查扣「喵喵」原料 1216公斤，逮2嫌。 （記者黃良傑翻攝）

2022/03/15 05:30

嗑了會如喪屍般出現幻覺互毆

〔記者黃良傑／高雄報導〕俗稱「喵喵」新興毒品充斥國內，成為國內K他命、安毒黑市外的主流毒品，尤其喵喵常出現在夜店裡，嗑了之後會如喪屍般出現幻覺，互相打鬥，因此又稱為「喪屍藥」，高雄檢警調等單位，連破兩件從中國來的貨櫃走私毒品案，瓦解兩大毒梟通路，查扣「喵喵」原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」、「2-氯-甲基苯丙酮」共一二一六公斤，逮捕販毒集團成員鍾瑞閔、劉承德二人。

高雄檢警調瓦解兩大毒梟通路

承辦檢察官任亭表示，查扣的一二一六公斤毒品原料，足以製造三百六十萬包「喵喵」毒咖啡包，所幸未製成流入市場，否則可能將危害更多國人的生命、身體安全。

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可製360萬包毒咖啡包

檢方偵辦「堂哥」走私運毒集團時，假藉從中國進口硫酸鋇名義，先在中國廣東將「2-溴-4-甲基苯丙酮」五百公斤夾藏十個硫酸鋇油桶內，運入高雄港四十二號碼頭，並透過在台成員劉承德（廿歲）穿針引線等待接貨，被財政部關務署高雄關過濾艙單察覺可疑，通報航業調查處報請雄檢偵辦。

此外，檢察官張貽琮也偵辦另一起「大隻」販毒集團，同樣由關務署過濾艙單、仔細查驗，自另一批同自中國廣東進口的「聚合硫酸鐵」貨櫃，經由質譜儀分析出光譜不同，確認「掛羊頭進狗肉」技倆，成功攔截七百多公斤製喵原料「2-氯-甲基苯丙酮」，逮捕主嫌鍾瑞閔（卅八歲）；兩嫌雖否認，但證據確鑿均被起訴。

黑市價格1公斤約40萬

新興毒品「喵喵」黑市價格，由原本一公斤約二十萬元漲到四十萬元，純度不同賣價也不同，據了解，疫情期間交易困難，但仍有其需求量，價格有水漲船高之勢；藥頭常會把「喵喵」和咖啡、水果粉摻和，變成毒品咖啡包販賣牟利。法務部長蔡清祥、台高檢檢察長邢泰釗、調查局長王俊力昨南下雄檢表揚破案有功人員，強調毒品不只阻絕於境外，還要溯源斷源並行。

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