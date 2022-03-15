盜客戶億元存款 台銀蘇澳分行襄理跑了

台銀蘇澳分行驚傳張姓襄理涉嫌盜用客戶存款，被記二大過免職。（記者江志雄攝）

2022/03/15 05:30

〔記者江志雄、陳梅英、王孟倫／綜合報導〕台銀蘇澳分行驚爆張姓襄理涉嫌盜用客戶存款，外傳總金額近億元，總行認定事證明確，記二大過免職，張男在案發後不知去向；台銀回應，目前得知盜領二千萬元，有二個存款戶受害，全案已移請檢廉單位偵辦。

調職未報到 總行察覺有異

讀者以「台銀又出包了」為題，向本報爆料指出，台銀蘇澳分行理財人員盜領捲款落跑，金額近億元，總行發布懲處令，對張姓襄理一次記二大過免職，本月九日起生效。

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據了解，四十多歲的張姓襄理，二○○○年進入台銀蘇澳分行任職，長期擔任理專，三年前接任初級襄理職務，本月一日被調派羅東分行，但未如期報到造成曠職，台銀察覺有異，清查他的帳戶，全案才東窗事發。

40多歲張姓襄理 兩大過免職

知情人士研判，張男調離蘇澳分行，原承辦的業務換人接手，可能擔心挪用款項黑幕曝光，因此避不見面。究竟是投資失利？或其他原因鋌而走險？銀行同事也不清楚，須由當事人出面釋疑。

張男現在行蹤成謎，他盜用的金額、受害人數與作案手法尚待釐清，台銀總行要求蘇澳分行針對客戶資料全面對帳，啟動內部調查工作。

至少兩存款戶受害 偵辦中

台銀表示，經過初步清查，蘇澳分行有兩個存款戶合計被盜領二千萬元，台銀已經賠償，客戶權益不受影響，張男因曠職且失聯，案發後，成立專案小組主動調查，並移請檢廉偵辦。

金管會昨表示，台銀已在上週向金管會通報「重大偶發事件」，由於目前金額及受害客戶人數還在調查當中，數字尚待釐清。

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