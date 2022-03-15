財報沒過 換會計師硬矇上市

黃文烈被列為外逃通緝犯。（取自調查局網站）

2022/03/15 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕康友-KY涉及財報不實及掏空案，嚴重影響證券市場秩序，台北地檢署查出，康友之所以能造假財報上市，主要是負責財報簽證的時任勤業眾信聯合會計師事務所會計師施景彬及江明南兩人，與中國房產大亨王命亮、前康友董事長黃文烈有私交，因而未善盡核實財報義務，使王、黃兩人有可乘之機。

事後勤業眾信的楊姓審計員雖察覺異狀，並將六安華源製藥的重大利空呈報給施景彬及江明南，兩人卻僅憑與客戶的私交，沒向銀行查證即聽信六安華源製藥的說詞，直到勤業眾信總機接獲爆料來電，施、江得知被騙才片面終止委任，但沒有對已申報的不實財報採取適當行動，違反證券交易法被起訴。

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檢方查出，王、黃兩人為填補母公司資金缺口，打算來台上市籌募股款，海外企業要來台上市，須檢送經會計師簽證的近三個年度擬制性合併財報。

二○○九年，王、黃曾委任普華永道會計師事務所廈門分所進行財報簽證，但會計師前往六安華源製藥實地查核，發現諸多舞弊，經向黃文烈反映未見改善，遂放棄簽立查核委任契約；王、黃改找有私交的施景彬及江明南，順利讓康友在台上市。

扯！還勾結中國郵政員攔截查帳信

王、黃為使康友股價維持在高檔，於合併資產負債表內虛增存於徽商銀行的存款金額，勤業眾信派人查帳，兩人卻提供偽造的銀行對帳單等給審計員；之後適逢疫情，勤業眾信改以國際快捷郵件方式向徽銀查康友財報，王、黃卻向審計員索取快捷追蹤碼，並勾結中國郵政人員攔截信函，偽造活存及定存金額，蓋上偽造的徽銀印文，將信函寄回勤業眾信。

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