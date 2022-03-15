中國房產大亨炒康友 坑台灣投資人201億／王命亮、黃文烈慣性舞弊 求重刑

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2022/03/15 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦前生技股王康友-KY掏空案，查出幕後黑手是印尼籍中國房產大亨王命亮，他因旗下廈門奔馬實業、廈門協力集團爆發財務危機，竟把台股當「提款機」，涉配合會計師不實簽證，通過康友來台上市審核門檻，再夥同身兼廈門奔馬監察人的前康友董事長黃文烈，以杜撰財報、操縱股價手法將康友炒高五百三十八元，詐得二○一億餘元，康友最後慘遭下市，投資人求償無門，手法宛如「龐氏騙局」；台北地檢署昨依違反證券交易法等罪起訴王命亮等二十九人，並以涉慣性舞弊，建請法院對王命亮、黃文烈（均通緝）從重量刑，並加重其刑至二分之一。

前立委吳光訓也被起訴

同案起訴被告，還包括涉操縱股價的康友繼任董事長陳民郎、前立委吳光訓、跟隨吳光訓炒股的三洋維士比家族陳玉蓮、陳和順；股市炒手鄭光育、會計師施景彬及江明南等多人。因王、黃已潛逃，犯罪所得僅扣得一百廿一萬美元及台幣一千八百多萬元。

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王、黃潛逃 贓款多捲走

檢方調查，康友二○一五年三月上市前，王命亮、黃文烈旗下位於中國的「六安華源製藥」已營運困難，兩人為籌資金，利用黃文烈的台籍身分將六安華源製藥包裝成台資企業，透過海外公司持有股權，隱藏與奔馬協力集團的關係，安排人頭當原始股東發行康友-KY，將所募股款匯回給王、黃兩人運用。

康友-KY上市前，會計師曾至六安華源製藥查帳，發現該公司虛灌存放於徽商銀行的存款等諸多舞弊，王、黃即更換查核團隊，轉由共犯施景彬負責及完成上市前三個年度的財報簽證，順利來台上市後，透過虛構財報向銀行詐貸款項，用來發高額現金股利吸引投資人，再拿後期投資者的股款清償銀行本息，形同利用上市公司進行「龐式騙局」。

檢方查出，自二○一四年至二○二○年七月，康友不法所得達二○一億六千七百四十二萬餘元，康友股價最高被炒至五百三十八元，此後連續十四天跌停慘遭下市。

王命亮、黃文烈及其妻兒等十二名共犯被通緝，時效至二○五七年。黃文烈一家僅擁有新加坡籍的女兒黃子庭落網，她涉替父親在海外洗錢，將贓款匯至新加坡，二○一九年十二月，從美國搭機至新加坡與父親會合前，於過境台灣時被逮，北檢上月已將她起訴，現由台北地院審理中。

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