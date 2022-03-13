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    首頁　>　社會

    假檢警老梗 名醫84歲母 遭詐4800萬

    2022/03/13 05:30

    提款卡全交出 房子也拿去抵押

    〔社會新聞中心／調查組報導〕一家醫學中心副院長的八十四歲母親，去年三月遭「假檢警」老梗手法詐騙，陸續交款給詐欺集團，還把房子拿去抵押貸款二千多萬元，連同提款卡也全數交出，直到她的家人今年初察覺有異為止，總計損失四千八百餘萬元。

    此為國內長者掉入假檢警電信詐欺陷阱、損失金額最高個案。警方籲民眾，平日多關注家中長者有無言行異常舉止，特別是白天家人外出、獨自在家的長者，必要時可考慮做必要性金融限制，以免被詐團盯上受害。

    去年三月遭騙 家人年初才發覺

    老婦人去年三月間在家中接到自稱中華電信客服來電，指她積欠電話費，在線上幫她轉給假的一六五反詐騙專線，「 澄清」不是詐騙，隨後，陸續有假警察誆稱她捲入販毒案，帳戶也涉洗錢等。

    被害人嚇壞，依指示在「不可洩密和驚動他人」下，陸續交款給假扮檢察官的車手，取得法院「監管帳戶保證書」；後來又依指示交出金融卡、提款卡及密碼，房產抵押匯入帳戶後，提供詐團車手提領。家人今年初發現房產被拿去抵押，驚覺情況不對，追問下才得知老母親遇詐。

    受害金額最多高齡長者

    警方表示，之前國內高齡長者遭假檢警手法詐騙的最高金額，發生在三年前，兩名七十餘歲婦人，分別損失四千七百萬、四千二百萬元；全國受害最高金額則是一對經商夫婦損失一億一百多萬元。

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