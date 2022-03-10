禁玩手機14歲兒墜亡 專家：親子心平氣和溝通

新北市一名十四歲國中二年級生，疑頻繁滑手機被父母限制使用時間，昨天凌晨一時少年墜樓不治。（記者闕敬倫翻攝）

2022/03/10 05:30

〔記者闕敬倫、何玉華／新北報導〕新北市一名十四歲國中二年級生，疑頻繁滑手機被父母限制使用時間，昨天凌晨一時少年墜樓不治，父母傷心欲絕，初查無外力因素，確切起因由警方釐清中。手機使用時間已成為現代親子衝突的核心議題之一，讓不少家長憂心又無措，「養心心理治療所」院長廖原賢表示，親子衝突是長期累積而來，建議家長尊重孩子提出玩手機的時間方案，一昧責罵或強加限制使用時間並非上策。

曾任新北市臨床心理師公會理事長的廖原賢說，孩子使用手機是親子要共同面對的課題，隨著孩子年紀漸長、自主意識提高，管理上確實不太好處理，一談到孩子使用手機或3C產品，很多父母擔心是否會網路成癮、3C成癮，卻很少認真了解孩子使用手機的動機、上網的內容，也忽略培養孩子的自我管控能力。

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勿強逼孩子就範

廖原賢說，父母要求「不要用」，孩子可能解讀「又在罵我、又在管我」；也可能孩子已看了幾個小時的書，休息時剛上網被父母看到，就以為手機用很久，雙方因為情緒及口氣不佳而引爆衝突。

他建議，父母要先了解孩子使用手機的動機，是藉此建立與同學的情感連結、社交生活，或是上網打遊戲紓壓、貪玩？親子間要心平氣和地溝通，尊重孩子在適當時間可以正大光明玩手機，切勿以由上而下、命令限制的方式強逼孩子就範。

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