司法話題》保險套「無精有汗」透端倪／2女誘3P劫財害命 判17年

同性配偶陳家曦（右）、江瑋綸（左）攜手犯案。（取自臉書）

2022/03/06 05:30

故布馬上風疑陣

〔記者張瑞楨／台中報導〕同性配偶陳家曦、江瑋綸，去年以「３Ｐ」性暗示模式，誘騙七名男子到汽車旅館，迷昏對方「乾洗」財物，未料有心臟病的林姓男子，喝了遭下藥的啤酒後猝死，兩女故布疑陣，將保險套放在遺體旁，布置成嫖妓「馬上風」模樣後離去；警方鑑定發現，保險套沒精液，反而有他人ＤＮＡ，查出是江女用手指捏起保險套時，套套沾到一滴手汗，這滴汗成了定罪關鍵。台中地院依強盜罪與強盜致死罪，將二女均判十七年徒刑，案件上訴二審審理中。

一滴手汗破謊言

本案檢方起訴、乃至法官判刑的重要依據，靠的就是刑事科學鑑定。林男去年六月十二日中午，被汽旅員工發覺陳屍房間內，下半身裸露，身體無外傷，身旁有一個看似使用過的保險套，手機則被砸爛；警方過濾監視器發覺，只有從事餐飲業的廿二歲陳女、及從事八大行業的廿七歲江女進出現場。

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兩女到案說，透過交友軟體約林男到汽旅飲酒，林男酒後想性侵她們，兩人遂離開現場，林男死因可能是她們離去後，自行召妓「馬上風」造成。

但台中市警局刑事鑑識中心鑑定及現場跡象顯示，林男褲子脫到腳踝處，應是死後被刻意脫下，遺體有重新佈置跡象，保險套看似林男性行為後所留，卻無精液反應，應是刻意放在遺體旁故弄玄虛，監視器也顯示無他人進出房間。

鑑識還發現，現場剩餘的啤酒有藥劑成份，林男血液也有相同藥劑，林男有心臟病宿疾，應是下藥太重致死；更關鍵的是，保險套有江女的ＤＮＡ（去氧核糖核酸），應是江女撕開保險套包裝，用手指將保險套從包裝捏起時，保險套沾到她的手汗。二女面對科學證據，終於認罪，並供出曾用此手法強盜另六名男子。

同性配偶陳家曦、江瑋綸，被依強盜罪與強盜致死各判刑十七年。（資料照）

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