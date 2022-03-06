司法話題》公共利益大於惡煞人權／警違法取證 法官仍重判強盜

監視器拍到強盜穿著繡有鬼頭圖案的「鬼洗牛仔褲」（右圖）；警方隨後在嫌犯鍾尚緯的住處搜出同款牛仔褲（左圖）。（資料照）

2022/03/06 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕伸張司法正義與保障嫌犯人權，如何拿捏？男子鍾尚緯打劫超商及揮刀割傷女店員，警方無搜索票、未徵得鍾男同意，就逕行搜索查扣三項關鍵證物；鍾男否認犯行，同時主張違法搜索查扣的證物無證據能力。法官審理認為，鍾男犯行危害社會不輕，員警雖違法但不嚴重，如果不採納證物的證據能力，讓鍾男逍遙法外，社會難以接受，也有害司法公平正義，依攜帶兇器強盜罪重判八年二月徒刑。

警無搜索票、未獲嫌犯同意

逕行搜索查扣三項關鍵證物

判決指出，三十九歲鍾男家境頗佳，卻於二○一八年十月間駕駛凌志汽車，搶劫苗栗縣一間超商，得手一千六百餘元與兩包菸，還割傷女店員手臂；監視器拍到他戴黑色手套，穿著繡有鬼頭圖案的「鬼洗牛仔褲」。

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苗栗縣警三義分駐所鎖定凌志汽車，案發後四小時前往鍾男住處搜索，查扣黑色手套與鬼洗牛仔褲，以及車內行車紀錄器的記憶卡。

牛仔褲與黑手套可證明鍾男是超商監視器拍到的搶匪，記憶卡可證明他開車到超商附近，均為關鍵證據。

苗栗地院審理，鍾男否認犯行，反控警方做完筆錄，才要他補簽「自願受搜索同意書」，他拒絕後被毆打踢踹。法官查出，鍾確實沒簽名，員警解釋當時沒帶「自願受搜索同意書」，鍾口頭同意搜索，事後反悔拒簽。

「警沒栽陷、違法不嚴重」

強盜鍾尚緯 判八年二月

一審採信警方說法，並認為鍾男被羈押當天胸部一小處瘀青，如被刑求，傷勢不會如此輕微，將鍾男判刑八年二月。鍾男上訴二審，堅稱被刑求及警方違法搜索，也仍否認搶超商，表示開車到超商旁，是想找朋友。

台中高分院認定無刑求，但警方確實違法搜索，認為警方搜索前沒有說明搜索用意與原因、沒給鍾男簽「自願受搜索同意書」、鍾男也未口頭同意搜索，警方事後要鍾男補簽「自願受搜索同意書」，被鍾男拒絕，可見員警搜索扣押有瑕疵，不符法定程序。

不分情節一律否定證據

法官：難以被社會接受

但法官強調，違法搜索取得的證據，若不分情節，一律否定證據能力，讓嫌犯逍遙法外，將背離國民感情，難以被社會接受，並有害於審判的公平正義。

本案警方沒有對鍾男栽陷、嫁禍，違法情節不嚴重，鍾男持刀強盜傷人，強烈危害公眾生命安全，如果僅因蒐證疏忽，就排除證物的證據能力，將導致國家無法對鍾男行使刑罰權，依此認定三項證據具有證據能力，仍將鍾男重判八年二月，還可上訴。

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